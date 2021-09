Commission d’enquête parlementaire «Inondations»: «Faire toute la lumière, c’est un devoir envers les sinistrés»

La commission d’enquête parlementaire wallonne «Inondations» commence ce jeudi. Certaines questions se pressent déjà au portillon.

Poser des questions, obtenir des réponses et en tirer les leçons: ce sera le fil rouge de la commission d’enquêtequi commence ses travaux ce jeudi 2 septembre au Parlement wallon, pour trois mois renouvelables.

Trois mois minimum pour analyser les causes du désastre provoqué par les inondations de la mi-juilet et déterminer les responsabilités dans la gestion de la crise.

Ce qui rassemble

Mercredi, lors de la séance plénière de rentrée (à 100% en présentiel pour la première fois depuis mars 2020), les députés wallons ont tenté de dégrossir l’approche lors d’un débat, avant de voter dans la foulée la mise en place de cette commission d’enquête parlementaire.

Tous les groupes politiques sans exception réclament la transparence et des réponses aux questions qui se bousculent. Même exigence affirmée du côté du gouvernement: « Faire toute la lumière sur cet événement, le comprendre avec précision, c’est notre devoir envers les citoyens qui ont été frappés», insistera le ministre-président Elio Di Rupo (PS), qui promet la pleine collaboration du gouvernement wallon.

C’est au moins un élément qui rassemble. Et il est majeur. Mais les critiques sur les «manquements des autorités » (cdH) et « la faillite de l’État» (PTB) n’ont pas attendu le début des travaux de la commission pour s’exprimer.

Ce qui divise

Au cdH (opposition), on livre une partie des questions sur lesquelles il faudra faire toute la clarté. «Alors que les prévisions météo et les moyens de communication aussi performants, pourquoi le bilan est-il aussi lourd? Pourquoi l’alerte météo du 12 juillet n’a-t-elle pas été prise davantage en compte? Pourquoi a-t-on évacué certaines Communes et pas d’autres? Des personnes ont perdu la vie chez elles faute d’avoir été alertées et secourues à temps», souligne le chef de groupe cdH François Desquesnes.

Au PTB, l’autre parti de l’opposition, on pointe déjà des responsabilités: «Les barrages n’ont pas été vidés, malgré les prévisions, ce que le ministre Henry ne reconnaît toujours pas», balance Julien Liradelfo.

Il n’y a plus besoin d’une commission d’enquête, vous avez déjà désigné le coupable. Je ne serais pas à l’aise si vous deviez être mon juge…

Dans la majorité (PS, MR, Écolo), on a aussi une enfilade de questions. «Mais il faudra travailler sans populisme ni récupération politique. Il s’agit de comprendre ce qui s’est passé, pas de faire tomber des têtes et de laisser croire qu’on veut cacher des choses, réagit le PS André Frédéric. À ce stade, je ne sais pas si on aurait pu éviter ça, s’il y a eu une faute à un moment donné. Je pars sans a priori.»

«Si vous deviez être mon juge…»

Le MR Jean-Paul Wahl s’adresse directement au député PTB Julien Liradelfo: «Vous allez être vice-président de la commission d’enquête. Si je vous entends, votre jugement est fait. Il n’y a plus besoin d’une commission d’enquête, vous avez déjà désigné le coupable. Je ne serais pas à l’aise si vous deviez être mon juge…»

Le chef de groupe Écolo Stéphane Hazée, réputé pour sa mesure, est applaudi quand il dénonce les « charognards indignes qui ont cherché à exploiter cette détresse ». Le député vise ainsi assez clairement le PTB, qui aurait pratiqué un certain marketing politique lors de ses interventions sur le terrain.

Si la sérénité et l’objectivité doivent impérativement guider les travaux de la commission d’enquête parlementaire, il n’est écrit nulle part que les députés doivent absolument se taper dans le dos.