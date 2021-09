Cherche chauffeur routier, désespérément

Le secteur de transport routier en Belgique manque de 5 000 chauffeurs. Une pénurie qui touche toute l’Europe.

Alors que le Royaume-Uni s’inquiète d’une pénurie de chauffeurs routiers qui commence à mettre en péril l’approvisionnement de certains produits alimentaires (voir ci-contre), c’est bien toute l’Europe qui cherche des bras pour se mettre derrière les volants des poids lourds.

Selon une enquête réalisée par l’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) dans 23 pays du continent européen, la pénurie de chauffeurs routiers était de 23% en 2019. La crise sanitaire, notamment lors de laquelle des chauffeurs plus âgés ont anticipé leur départ à la retraite, a eu pour conséquence que ce chiffre est passé à 36% cette année.

Il manquerait ainsi quelque 400 000 chauffeurs routiers en Europe et rien que l’Allemagne devrait compter 150 000 postes vacants à l’horizon 2022.

En Belgique la situation est moins critique. Mais rien que le secteur du transport pour compte de tiers (35 000 salariés) cherche pas moins de 5 000 chauffeurs routiers, selon la Fédération royale belge des Transporteurs et des Prestataires de services logistiques (FEBETRA).

«C’est déjà problématique, mais la situation risque encore d’empirer car la pyramide des âges n’est pas favorable dans notre secteur, indique Isabelle De Maegt, de la FEBETRA. Dans les dix prochaines années, 4 chauffeurs sur 10 devraient partir à la retraite.»

La solution? Elle passe par la multiplication des filières de formation, estime-t-on à la FEBETRA. Outre les formations via les instituts techniques, les écoles de conduite ou le Forem, depuis l’an dernier des écoles forment des chauffeurs routiers en 5e et 6e secondaires (avec possibilité d’une 7e année). «Et c’est plutôt positif puisqu’une centaine d’étudiants étaient inscrits en 2020-2021 et que ce chiffre devrait être dépassé lors de cette rentrée», indique Isabelle De Maegt.

Mais s’il faut effectivement former des chauffeurs, cela ne réglera pas tout, estime la FGTB-UBT. Pour le syndicat du transport et de la logistique, ce sont aussi les conditions de travail et de salaire qu’il faut revoir. Il relève ainsi que, en raison du faible salaire de base, les chauffeurs sont contraints de prester de longues semaines (60 heures) pour améliorer l’ordinaire. Ce qui implique des sacrifices familiaux que ne veut plus faire la jeune génération.

Revaloriser les salaires? La pression du dumping social des chauffeurs de l’Est qui a déjà contraint les transporteurs belges à se replier sur le transport national et – un peu – transfrontalier, rend la chose difficile.

Pour la FGTB-UBT, c’est sur ce point du dumping social qui tire le prix du transport vers le bas que syndicats et patrons doivent mener un combat commun. «Car si les entreprises de transport obtiennent un meilleur tarif pour leurs activités, elles pourront payer de meilleurs salaires à leurs chauffeurs. Un prix honnête et correct pour le transport.»