Sauvée grâce à un médicament à près de deux millions d’euros, la petite Pia a pu rentrer à l’école

Pia a désormais 3 ans et va beaucoup mieux. Instagram

Sauvée d’une maladie musculaire rare grâce au médicament le plus cher du monde et à la générosité des Belges en 2019, Pia a pu effectuer sa rentrée des classes ce mercredi.

Vous vous souvenez de la petite Pia? En septembre 2019, le cas de ce bébé atteint d’une maladie génétique rare avait suscité l’émoi aux quatre coins de la Belgique. Pour la sauver, la seule solution aux yeux des parents était de lui administrer le Zolgensma, un médicament extrêmement onéreux disponible aux États-Unis, mais pas en Europe.

Pour sauver leur petite fille, ses parents avaient alors lancé une campagne de SMS à l’échelle nationale, et qui avait permis de récolter 1,9 million d’euros. Pia avait finalement reçu l’injection un mois plus tard.

Deux ans plus tard, sa maman a donné de ses nouvelles au journal Het Nieuwsblad. Aujourd’hui, la fillette est âgée de 3 ans, et elle va mieux. Bien que le traitement ne l’ait pas guérie complètement, elle peut désormais se tenir debout et s’asseoir sur une chaise normale.

Et ce mercredi, c’était le jour de la rentrée des classes pour la petite Pia. Elle a intégré une école maternelle classique en province d’Anvers. Pour lui faciliter la vie, elle se déplacera en classe avec une petite bicyclette et dans la cour avec un fauteuil roulant… rose et ailé.

«Quand je vois les progrès qu’elle a faits l’année dernière, je sais que notre petite poupée est prête», a confié sa mère Ellen au Nieuwsblad.