Eden Hazard n’exclut pas une retraite internationale après le Mondial au Qatar: «Ce sera une décision personnelle»

Eden Hazard évoluera-t-il encore sous le maillot des Diables après la Coupe du monde au Qatar? Le capitaine de la sélection nationale sème le doute.

Dans une interview exclusive avec nos confrères de VTM, Eden Hazard s’est confié comme jamais sur son avenir avec les Diables rouges. S’il a prévu d’aller au moins jusqu’au Mondial au Qatar, le joueur de 30 ans n’exclut pas de mettre un terme à sa carrière internationale dans la foulée.

«Au Qatar je serai là, c’est sûr. Après, je ne sais pas encore. Cela dépendra de comment je me sens avec mes blessures. C’est possible que j’arrête, c’est possible que je continue, je ne sais pas. Ce sera une décision personnelle. Je n’ai pas besoin que des gens me disent de rester, ce sera mon envie», explique l’aîné des frères Hazard.

S’il n’y a pas de blessure, je sais que la saison sera bonne, pour moi et pour le Real Madrid. Je n’ai pas de doute là-dessus.

Et Eden l’assure, la saison à venir avec le Real ne sera pas déterminante dans son choix. Actuellement sur le banc à Madrid, le Brainois ne s’inquiète pas outre mesure de sa situation et sait que son heure viendra. «Être sur le banc, ça fait partie du foot. Le Real Madrid, c’est connu pour ça: ce n’est pas que joueurs, tu as 20 joueurs qui sont là pour jouer. S’il n’y a pas de blessure, je sais que la saison sera bonne, pour moi et pour le Real Madrid. Je n’ai pas de doute là-dessus», avance Eden.

Les résultats du Mondial au Qatar n’influenceront pas non plus son choix de poursuivre ou d’arrêter avec les Diables. «On peut gagner la Coupe du monde au Qatar ou perdre les premiers matches et être éliminés et je pourrai décider d’arrêter ou de continuer dans les deux cas. Je vais voir mon envie à ce moment-là.»