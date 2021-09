Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 1er septembre 2021

La sélection de la rédaction Le «plan été» entre ce mercredi dans sa 4e phase, sauf à Bruxelles La quatrième phase du plan été d’assouplissement des mesures sanitaires est enclenchée à partir de ce mercredi, comme décidé lors du comité de concertation du 20 août dernier. Cette nouvelle étape ne profite toutefois pas entièrement à Bruxelles, où une grande partie des mesures en vigueur cet été sont maintenues, en particulier dans l’Horeca, en raison du taux trop faible de vaccination. Bilan Covid ce mercredi en Belgique: la stabilisation se confirme Par jour en moyenne, 2.025 personnes sont diagnostiquées positives au Covid-19 et environ cinq personnes perdent la vie des suites de la maladie en Belgique, selon les derniers chiffres de Sciensano publiés mercredi matin.

1. BELGIQUE

Lancement de Hygieia, projet de «médecine des systèmes» pour la lutte contre la pandémie

Un projet nommé Hygieia, fruit d’une collaborationréunissant Sofina Covid Solidarity Fund, la Fondation Saint-Luc, les Cliniques universitaires Saint-Luc et l’UCLouvain, a vu le jour, annoncent mercredi ses initiateurs.

Le cdH lui aussi ouvert à la vaccination obligatoire de la population

Le président du cdH Maxime Prévot s’est lui aussi montré ouvert, mercredi sur LN24, à la vaccination obligatoire de l’ensemble de la population contre le coronavirus.

Un nouveau plan de répartition des patients Covid pour plus de transparence

Le plan de répartition des patients Covid depuis les hôpitaux fort remplis vers ceux où il y a encore de la place suffisante aux soins intensifs, va être mis à jour pour prouver sa transparence.

Jambon n’envisage plus de nouvelles mesures si seuls les non-vaccinés tombent malades

Après les assouplissements entrés en vigueur ce mercredi en Flandre et en Wallonie, le ministre-président flamand Jan Jambon n’envisage plus de retour en arrière si les prochaines vagues de contamination ne rendent plus malades que les non-vaccinés.

2. MONDE

L’OMS surveille un nouveau variant, baptisé «Mu»

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille un nouveau variant du coronavirus, baptisé «Mu», qui a été identifié pour la première fois en Colombieen janvier, a-t-elle indiqué dans la nuit de mardi à mercredi.

Google retarde à nouveau le retour au bureau à janvier 2022

Google a repoussé le retour obligatoire de ses employés au bureau à janvier 2022, comme ses voisins de la Silicon Valley, inquiets de la propagation du variant Delta du Covid-19.

La pandémie a ralenti pour la première fois en près de deux mois

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus dans le monde a reculé la semaine dernière pour la première fois en près de deux mois, de près de 3%. Celui des nouvelles victimes a lui augmenté d’environ 2%.

Grèce: vaccination obligatoire pour les personnels de santé

La vaccination obligatoire pour les personnels de santé entre en vigueur mercredi en Grèce, sous peine de mise à pied pour les récalcitrants.