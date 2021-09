Une famille d’archers, des rédactions cachées, le calendrier des congés, Patrick appelle à nouveau à l’aide pour se faire euthanasier… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 1er septembre 2021.

1. Les membres de cette famille sont archers depuis cinq générations

Jacques Dubois et sa famille, originaire de Ben-Ahin (Huy), sont archers depuis cinq générations. Une passion aux multiples facettes.

2. Quand tombent les congés? Téléchargez le calendrier scolaire 2021-2022

Ce mercredi, la cloche sonne la rentrée des classes dans l’enseignement fondamental et en 1re secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Découvrez le calendrier scolaire.

3. INTERVIEW | Entre prison et liberté théâtrale, Un Triomphe d’Emmanuel Courcol: «Je ne voulais pas d’un film carcéral bourré de clichés»

Initialement prévu pour Noël passé, «Un Triomphe», 2e film d’Emmanuel Courcol, sort pour la rentrée. Interview lors du dernier FIFF, il y a presque un an.

4. Patrick a besoin d’être aidé financièrement pour être euthanasié, il relance un appel

Patrick Lion remplit aujourd’hui toutes les conditions pour être euthanasié. Exsangue financièrement, il lanceun nouvel appel aux dons.

5. VIDÉO | Des rédactions retrouvées 60 ans plus tard sous l’estrade de la classe

Lors du démontage d’une estrade dans une classe à l’école Saint-Laurent, de Grand-Halleux, de vieilles rédactions ont été trouvées.

6. La rentrée en septembre, pour la dernière fois: «L’objectif est que la prochaine ait lieu le 29 août 2022»

Avec la réforme du calendrier scolaire, les élèves retrouveront le chemin de l’école dès le 29 août lors de la rentrée en 2022.

7. VIDÉO | Saint-Michel: une rentrée en couleurs et en sourires

Pour l’établissement, il était en effet impensable de rentrer en classe comme si rien ne s’était passé.«Nous avons fait appel aux bonnes volontés de tous les collègues pour organiser cette matinée récréative», confie Sophie Bruylant.

Au four et au moulin pour accueillir les élèves et leur servir chocolat chaud, viennoiseries et autres joyeusetés gourmandes, cette éducatrice a voulu apporter «joie et bonne humeur» en ce 1er septembre «pour permettre d’oublier ces deux mois compliqués quelques instants».

8. L’Échappée belge part à la découverte du Grand-Est

Toul, Pont-à-Mousson, Uckange, Metz, Épinal… «L’Échappée belge» de ce week-end a pédalé de la Lorraine aux Vosges, en suivant la Voie bleue.

9. Odile Baltar, l’Ardennaise masquée qui a remporté le prix San-Antonio

Sous le pseudo d’Odile Baltar, cette écrivaine ardennaise a remporté le Prix San-Antonio en France. Ce qui lui vaut l’édition de son premier roman: «Arrête ton cirque!», chez Fleuve Noir.

10. «David Goffin paye ses choix de début d’année»

Michel Bouhoulle, notre consultant, est convaincu que le Liégeois a besoin d’un nouvel entraîneur pour se relancer.