VIDÉO | «Les Douze Coups de midi»: Bruno bat le record du monde de participations en solo dans un jeu télé

En restant Maître de midi ce mercredi sur TF1, Bruno Hourcade a battu le record mondial du nombre de participations en solo à un jeu télé. Un record qui en a même éclipsé un autre…

C’est fait! Grâce à sa 218e victoire sur les Douze Coups de midi ce mercredi, Bruno est devenu le recordman mondial des jeux télévisés en termes de participations en solo.

En effet, le Maître de midi est assuré de participer à sa 219e émission ce jeudi, soit une de plus que Marie-Christine, plus grande championne de «Tout le monde veut prendre sa place», et qui avait cumulé 213 victoires et 5 défaites.

Samedi dernier, il était déjà devenu le recordman des victoires en solo dans un jeu télé.

Bruno Hourcade en a également profité pour devenir le n° 1 des 12 Coups de midi en termes de gains. En réalisant un nouveau Coup de maître lors de cette émission, il est parvenu à faire grimper sa cagnotte globale à 922.234 euros. Il devance désormais l’ancien recordman Eric avec ses 921.316 euros… mais lui et Jean-Luc Reichmann ne s’en sont pas rendu compte tout de suite.

«Une fois que j’ai réussi mon coup de maître, on a surtout parlé du record mondial. C’est seulement après l’émission qu’on s’est demandé si je ne venais pas de dépasser Eric, en termes de gains. On a vérifié sur internet, dans les coulisses, et c’est comme ça qu’on s’est rendu compte que j’étais devenu premier. On en reparlera peut-être demain», a confié Bruno à nos confrères de Télé Loisirs.

Le dernier record que Bruno pourrait battre, c’est celui du million d’euros de gains, établi en 2004 par Marie sur le plateau de «Qui veut gagner des millions». Un nouvel objectif pour le Maître des maîtres?

«Je suis à environ 80.000 euros de l’objectif, c’est encore loin. Je ne me projette pas encore», a-t-il confié à Télé Loisirs.

Pour fêter son record mondial de participations en solo, celui qu’on surnomme «Fifou dingo» a demandé à la production de diffuser le célèbre tube de Queen «Don’t Stop Me Now». Car c’est bien ça la question, quelqu’un réussira-t-il à le stopper un jour?