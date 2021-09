Le mois de septembre 2021 dans la ziquemachine à remonter le temps

Petit moment de détente musical. Qu’écoutait-on en septembre 2011, 2001, 1991, 1981, 1971 et 1961? Réponse dans ce petit montage signé Patrick Zirpolo qui nous emmène dans une ziquemachine à remonter le temps.

2011 Mika – Elle me dit

- Révélé en 2007 grâce à l’album Life in Cartoon Motion, Mika – qui a des origines libanaises et qui parle donc français – décide en 2011 de publier sa première chanson dans cette langue, après avoir déjà parfois fait des adaptations de ses tubes lors de concerts ou d’émissions. Pour ce faire, il a travaillé avec le chanteur français Doriand (nom de scène de Laurent Lescarret), qui a adapté quelque temps plus tôt son tube Grace Kelly.

Elle me dit est le 1er single de son troisième album The Origin of Love, qui sortira plus d’un an plus tard, le 17 septembre 2012. Diffusé pour la première fois le 1er juillet 2011, il devient rapidement un tube en France, en Wallonie et en Suisse, où il atteint la première place des hit-parades.

Elle me dit parle de «toutes les choses horribles qu’une mère peut dire à son fils pour qu’il parte de chez elle», explique Mika.

L’info pour faire le malin. Suite à de nombreuses demandes du public anglophone, Mika finit par adapter Elle me dit en anglais. Début août 2011, en Suisse, il chante She tells me. Finalement, la chanson s’intitulera Emily. Dans cette version, c’est la mère qui s’adresse directement à sa fille prénommée Emily, alors que dans la version francophone, c’est le narrateur qui parle de sa mère.

2001 Axel Bauer & Zazie – À ma place

- En 2001, c’est un revenant qui se trouve en tête des charts: Axel Bauer retrouve le succès avec A ma place, dix ans après son dernier tube solo, Éteins la lumière. Il chante ce morceau avec Zazie, qui en a écrit les paroles.

Cette année 2001 est plutôt faste pour le chanteur de Cargo de nuit, puisqu’il écrit aussi la chanson J’ai rêvé de nous qui figure sur l’album À la vie, à la mort de Johnny Hallyday.

Outre son bon classement dans les charts, A ma place permet au duo Zazie/Bauer d’obtenir un NRJ Music Awards pour la Chanson francophone de l’année et aussi d’être nommé aux Victoires de la musique 2002 dans la même catégorie. Dans la foulée, Axel Bauer rejoint la troupe des Enfoirés (jusqu’en 2006) et fait même son premier Olympia en 2003. Il s’agit de son dernier véritable tube.

1991 Bryan Adams – (Everything I Do) I Do It For You

- En septembre 1991, un slow truste les ondes de toutes les radios: il s’agit de (Everything I Do) I Do It For You, de Bryan Adams. Elle figure à la fois sur la bande-son du film Robin des Bois : Prince des voleurs, film de Kevin Reynolds avec Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman, Sean Connery… qui sort le 2 juillet 1991 et sur son album Waking Up the Neighbours, publié dans la foulée, le 24 septembre 1991.

Portée par le succès du film, la chanson devient un hit mondial, numéro un dans pas moins de 19 pays. Elle restera même seize semaines consécutives en tête des charts au Royaume-Uni, un record. Il s’en vendra 15 millions de copies dans le monde, ce qui permet à Bryan Adams de figurer encore à la douzième place des plus grandes ventes de singles dans le monde.

L’histoire raconte que la chanson a été écrite par Bryan Adams et son claviériste Mutt Lange en 45 petites minutes (douche comprise), sur la base d’une orchestration du compositeur Michael Kamen.

L’info pour faire le malin. Il y a un peu de Belgique sur le single sorti en 1991. En effet, la face B comportait deux titres – She’s Only Happy When She’s Dancing et Cuts Like a Knife – enregistrés en live en Belgique, sans plus de précision sur l’endroit exact.

1981 Ricchi & Poveri – Sarà perché ti amo

- La fin de l’été 1981 a des accents italiens avec Sarà perché ti amo (Ça doit être parce que je t’aime), chanson pop facilement mémorisable chantée par Ricchi e Poveri. Contrairement à ce que certains ont pu penser à l’époque, il s’agit bien du nom du groupe (Riches et Pauvres) et non des deux chanteurs qui interprètent la chanson.

Le groupe est formé à Gênes en 1968 par Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Marina Occhiena et Franco Gatti, qui ont pour modèle The Mamas and the Papas. Ils enchaînent quelques succès et sont choisis pour représenter l’Italie au concours Eurovision de la chanson en 1978 à Paris avec Questo amore. Ils terminent douzième, loin derrière A-Ba-Ni-Bi, chantée par Izhar Cohen etThe Alphabeta pour Israël.

En 1981, le quatuor se réduit à un trio, suite au départ de Marina, en conflit avec Angela. Pas de chance pour elle, quelques mois plus tard, le groupe triomphe enfin avec ce tube qui se maintient en tête des hit-parades assez longtemps, alors qu’il avait reçu un accueil mitigé au festival de San Remo (5e place seulement).

Sarà perché ti amo est encore à ce jour le plus grand succès de Ricchi & Poveri.

L’info pour faire le malin. En 2015, Mika publie sur son album No place in heaven la chansonTalk about you et est immédiatement accusé de plagiat par des médias mais aussi des auditeurs qui s’expriment sur les réseaux sociaux. Il n’en est rien, comme Mika l’a d’ailleurs expliqué au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1. Lors de la composition de la mélodie, il s’est aperçu de la proximité des deux chansons et il a contacté les auteurs de Sarà Perche Ti Amo pour partager les droits.

1971 The Sweet – Co-Co

- Groupe au line-up assez inconstant – les changements de personnel se calmeront au début des années 70 – The Sweet (ou Sweet) était à la base un groupe de blues, qui s’est ensuite dirigé vers le hard rock et le glam rock. Basé à Londres, le groupe emmené par le chanteur Brian Connolly rencontrera ses plus grands succès dans cette décennie seventies, notamment avec ce single Co-Co, écrit par Nicky Chinn et Mike Chapman.

Il succède aux titres Funny Funny, premier succès international du groupe sorti en mars 1971 et à la réédition d’un single de 1970, All You’ll Ever Get from Me, qui n’obtiendra pas plus de succès en juin 1971. Par contre, Co-Co grimpera jusqu’à la deuxième place au Royaume-Uni. Il sera numéro un en Flandre, en Afrique du Sud, en Suisse et en Allemagne.

L’info pour faire le malin. Nicky Chinn et Mike Chapman ont longtemps travaillé ensemble comme auteurs de chansons. Ils ont écrit ensemble pour Suzi Quatro, Mud, Tina Turner, Huey Lewis and the News… Mike Chapman a aussi été le producteur du groupe Blondie à son âge d’or, à la fin des années 70 et au début des années 80.

1961 Dario Moreno – Brigitte Bardot

- «Brigitte Bardot, bravo! Aucune fille au monde n’est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot Brigitte Bardot, bravo! Pour toi, toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat» En septembre 1961, le ton est plutôt à la plaisanterie avec cette chanson en hommage à la plus belle femme du monde, Brigitte Bardot, chantée par Dario Moreno.

Né en Turquie d’un père turc et d’une mère mexicaine, Dario Moreno (David Arugete de son vrai nom) passe son enfance au Mexique, mais il est fasciné par la France. Il y arrive au début des années 50 et travaille dans différents orchestres avant de se faire remarquer par sa voix de ténor. Il devient – avec Luis Mariano – le roi de l’opérette, notamment avec Le chanteur de Mexico et la chanson Si tu vas à Rio(1958).

Après avoir connu le succès avec sa version de La bamba et la chanson égyptienne Ya Mustapha en 1960, il obtient un nouveau tube avec Brigitte Bardot.

Reconnu comme amuseur public, Dario Moreno connaît des années moins fertiles par la suite, balayé par la vague yé-yé. il trouvera en 1968 un rôle à contre-emploi dans L’homme de la Mancha, aux côtés de Jacques Brel. S’il joue lors de la création à Bruxelles, il meurt le 1er décembre 1968 à Istanbul et sera remplacé pour les représentations parisiennes.