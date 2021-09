L’Astrid Bowl de retour au Parc Mambourg

Durant trois jours, les joueurs et joueuses de l’Astrid Bowl viendront s’entraîner sur les courts du TC Fit Five.

La nouvelle était dans l’air, elle est désormais officielle: les courts de tennis du TC Fit Five Charleroi accueilleront les joueurs et joueuses de l’Astrid Bowl les 20, 21 et 22 septembre. «Durant ces trois jours, ils viendront s’entraîner chez nous, évoque Pierre Taminiaux. C’est une immense joie pour nous de les recevoir et aussi une belle promotion pour le club! Une belle marque de confiance aussi. Nous espérons, à cette occasion, attirer un peu de monde pour redécouvrir nos installations.»

Le club, qui s’appelait alors le TC Ermitage servait déjà de «base arrière» au tournoi, de 1993 jusqu’en 2015. En 2016, le site avait été repris par le centre de football en salle «Fit Five», entraînant la fin du club de tennis. Quatre terrains de futsal ont ainsi remplacé les courts intérieurs. Quant aux courts extérieurs, ils ont été laissés à l’abandon… Jusqu’à cette année! «C’est le juge-arbitre Michel Willems qui a pris les devants en nous demandant si on pouvait à nouveau mettre nos courts extérieurs à leur disposition. Ce que nous avons bien évidemment accepté. La situation du club, proche du Centre de Délassement de Marcinelle où se déroule le tournoi, proche des hôtels et de l’autoroute.» Les courts du Fit Five accueilleront les meilleurs joueurs mondiaux venus préparer l’Astrid Bowl. ÉdA

Juste avant que ne débute l’Astrid (du 18 au 25 septembre) se déroulera le tournoi de simples du Fit Five (du 10 au 19) et pour lequel les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site de l’AFT. «Nous aurons décidément un beau mois de septembre puisque notre tournoi de doubles se déroulera en même temps que l’Astrid», conclut Pierre.