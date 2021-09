Pierre-Yves Jeholet a rendu visite aux élèves de l’école communale d’Olne

Le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a rencontré les élèves et enseignants olnois ce mercredi.

Après un passage à l’école communale de Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine), c’est à l’école communale d’Olne que Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MR), s’est rendu dans le cadre de la rentrée des classes. Une visite qui a ravi l’équipe éducative. «Cela fait toujours plaisir de voir que l’on pense à nous, confie Anne Boulanger, directrice de l’implantation d’Olne et de Saint-Hadelin. Les institutrices ont pas mal boulotté cette année et cet été, notamment pour réaménager des classes, ici et à Saint-Hadelin.» Pour rappel, cette dernière se retrouve, depuis juin, avec deux bâtiments complètement sinistrés et un à réparer. Des solutions ont néanmoins pu être trouvées pour accueillir les élèves sur place dès ce 1er septembre.

Les élèves étaient tous très contents de retrouver les bancs de l’école. EdA J.W.

Aujourd’hui, les règles Covid, un peu plus souples, permettent aux enfants et aux professeurs d’entamer cette année scolaire plus sereinement. «Cela va vraiment faire du bien au moral», assure-t-elle. En plus de cela, trois préaux (en primaire et en maternelle) ont fait leur apparition dans les cours de récréation. «Et ils sont déjà adoptés», note Marie-Paule Darimont, l’échevine de l’Enseignement.

Lors de son passage dans les classes de 5 et 6 primaire, Pierre-Yves Jeholet a pris des nouvelles des élèves et plus particulièrement de ceux qui ont été victimes des inondations. Sur les deux implantations, on compte ici une quinzaine d’enfants sinistrés. «Il est encore difficile pour les directions de savoir si tous les élèves rentreront bien dans leur école d’origine, puisque certains sont relogés plus loin. Toutefois, dans les écoles des communes sinistrées, comme Verviers, Theux, Pepinster et Limbourg, nous avons décidé de geler les comptages.Les établissements conserveront donc leur encadrement», confirme le Ministre-Président.