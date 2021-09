Patrick relance son appel à l'aide pour être euthanasié

Patrick Lion remplit aujourd’hui toutes les conditions pour être euthanasié. Exsangue financièrement, il lance un nouvel appel aux dons.

Cela fait désormais quelques mois que Patrick Lion a entamé une procédure d’euthanasie pour abréger ses souffrances.

Voici 16 ans déjà que la vie est devenue un enfer pour ce Limalois de 55 ans à qui un tassement des vertèbres au niveau des L4, L5 et S1 a été diagnostiqué.

Nos fidèles lecteurs connaissent son histoire. Patrick a tout essayé, il a consulté des dizaines de spécialistes dans de multiples disciplines, il a suivi autant de traitements et avalé des milliers de médicaments mais rien n’y fait. La douleur est omniprésente et, de jour en jour, sa santé mentale décline.

«Je suis agressif et j’en veux à la terre entière, confirme-t-il. Oui, je veux être euthanasié. Tout est en ordre au niveau administratif, mais je n’en ai pas les moyens. C’est pour cela que je relance un appel aux dons.»

Lors d’un premier appel que nous avons relayé en mars dernier, Patrick avait rassemblé un peu plus de 400€ «mais c’est loin d’être suffisant. Ma compagne paie déjà tout et moi, c’est dramatique, mais je suis coincé tant j’ai eu de frais médicaux et encore des emprunts à honorer. Je n’ai pas envie que d’autres en subissent les conséquences. J’ai des voisins qui se sont mobilisés pour m’aider dans l’entretien et l’aménagement de mon jardin, je les en remercie, mais j’ai vraiment besoin d’argent. Si j’avais assez, ce serait déjà fait, je serais déjà dans les pages nécrologiques.»

Pénurie de morphine

Le discours de Patrick a toujours été cash. Sa décision est prise même s’il est en permanence à la recherche de nouveaux moyens pour apaiser ses douleurs.

«Là, pour le moment, je dors avec un respirateur mais ça ne m’aide pas vraiment. On a aussi trouvé un nouveau médicament depuis une semaine mais je sens que ma voix s’en va et puis, je cafouille quand je parle.»

Dernièrement, le Limalois s’est aussi rendu à la «clinique de la douleur» du Chirec de Braine-l’Alleud. Mais là aussi, c’est la douche froide: «Il n’y a pas de “centre de la douleur”, on m’a juste donné une liste de médecins. Et ce n’est pas tout, j’ai apprisqu’on ne trouvait plus de morphine à cause d’une erreur administrative. J’ai réussi à m’en procurer quatre boîtes, ce qui va me permettre de tenir deux semaines et après le 15 septembre, je ne sais pas ce que je vais faire…»

Perdu, déçu et toujours déterminé à en finir, Patrick ne bouge presque plus de son domicile: «Même quand je vais faire les courses, cela m’angoisse car j’ai peur d’avoir mal. Franchement, je suis à bout.»

Pour soutenir Patrick de quelque manière que ce soit: pat.lion@live.be.