De nouvelles chasses à l’homme

Deuxième saison pour «Chasse à l’homme» qui revient sur les grandes traques policières de Belgique et de France.

Le 26 juillet 1979, c’est l’effervescence au palais de justice de Bruxelles: un dangereux détenu vient de s’échapper lors d’une audience en chambre du conseil où il comparaissait. Son nom: François Besse, lieutenant du célèbre truand Jacques Mesrine.

Plus de 40 ans après les faits, François Besse revient sur cette spectaculaire évasion qui a mis le monde judiciaire belge en émoi. Au travers de son témoignage exclusif et de reconstitutions avec figurants, ce premier numéro de la seconde saison de Chasse à l’homme propose de revivre le coup de maître du roi français de l’évasion à Bruxelles.

Bras droit de l’ennemi public numéro un français, Jacques Mesrine, ce passe-muraille avait déjà six évasions à son actif.

Le 26 juillet 1979, François Besse s’était emparé d’une arme à feu collée sous le banc des prévenus, avant de prendre le président de la chambre du conseil, Jos Durant, en otage pour faciliter son départ.

Sa fuite provoqua l’affaire Michel Graindorge, du nom de l’avocat du fugitif.

Michel Graindorge fut arrêté le 31 août suivant pour complicité d’évasion. L’avocat fut maintenu en détention durant quatre mois car les autorités policières le suspectaient alors d’avoir aidé son client à prendre la clé des champs, ce dont il s’est défendu bec et ongles, recevant le soutien des avocats et des mouvements de gauche. Graindorge fut finalement acquitté par le tribunal correctionnel et cette décision fut confirmée en appel.

Une deuxième saison tout aussi riche

Chasse à l’homme, est une série documentaire consacrée aux grandes traques policières qui ont tenu en haleine le public, en Belgique et en France, au cours des 30 dernières années. Après une première saison convaincante qui avait notamment retracé la traque de Patrick Haemers ou de Jürgen Konings, Chasse à l’homme rempile donc pour plusieurs documentaires inédits. Dans ce premier épisode consacré à l’évasion de François Besse, on retrouvera les témoignages du principal intéressé mais également de Catherine Graindorge, la fille de l’avocat Michel Graindorge, de Jean-Claude Defossé, journaliste et ami de Michel Graindorge, de Gérard Rogge, journaliste judiciaire, et de Marc Preumont, avocat.

