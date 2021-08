Le RSC Anderlecht a prêté Mohamed Dauda au FC Carthagène, pensionnaire de D2 espagnole, jusqu’à la fin de la saison, a annoncé mardi le club bruxellois.

Dauda, 23 ans, était arrivé au RSCA en 2017 en provenance du club ghanéen de l’Asante Kotoko SC. Il avait déjà été prêté au Vitesse Arnhem (janvier-juin 2019) et à Esbjerg (2019-2020). La saison dernière, il avait joué 17 matches avec les Bruxellois et inscrit 1 but.