Un triomphe, Des hommes, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 1er septembre

Des anneaux chinois, de jeunes amoureux, des prisonniers cultivés et des hommes brisés: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 1er septembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser: vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Un triomphe

Comédie dramatique d’Emmanuel Courcol. Avec Kad Merad, Marina Hands et Laurent Stocker. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Entre les murs d’une prison, un groupe de détenus répète la pièce En attendant Godot, supervisés par un acteur raté.

Ce qu’on en pense

Un feel-good movie relativement classique mais qui possède ce petit supplément d’authenticité qui sauve vaillamment les meubles.

La critique complète

Une histoire d’amour et de désir

Romance de Leyla Bouzid. Avec Sami Outalbali et Zbeida Belhajamor. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Ahmed rencontre Farrah à l’université et en tombe immédiatement amoureux. Bien que chamboulé, il va tout faire pour y résister.

Ce qu’on en pense

Entre mélange de cultures et premiers émois contrariés, ce drame apporte un regard plein de justesse sur l’amour adolescent.

La critique complète

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Film fantastique de Destin Daniel Cretton. Avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-wai et Awkwafina. Durée: 2 h 14.

Ce que ça raconte

Shang-Chi, un simple voiturier de San Francisco, est rattrapé par son destin quand des hommes de main de son père viennent récupérer un bijou de famille.

Ce qu’on en pense

Un super-héros de plus dans la collection Marvel. L’histoire de ces bracelets chinois a au moins le mérite d’être un peu dépaysante, même si ça reste platement standardisé.

La critique complète

Des hommes

Drame de Lucas Belvaux. Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot et Jean-Pierre Darroussin. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Bernard, Rabut, Février et leurs copains sont rentrés sains et saufs de la guerre d’Algérie. Mais ils en portent encore les stigmates, soixante ans plus tard.

Ce qu’on en pense

Adaptation très littéraire d’un roman sur les dégâts de la guerre. Extrêmement descriptif et froid pour un film qui parle de l’humain.

La critique complète

L’interview de Lucas Belvaux