Pourquoi le nouveau bus 52 de la STIB doit aussi intéresser les voyageurs wallons

La STIB inaugure sa nouvelle ligne de bus 52. Elle conviendra bien aux Wallons qui visitent Bruxelles, touristes, supporters de foot ou fans de concert. Mais elle vise aussi les habitants du quartier Bervoets à Forest, quelque peu oubliés jusqu’ici sur le réseau des transports en commun.

La STIB inaugure ce mardi 31 août la nouvelle ligne de bus 52 entre Forest et le centre-ville de Bruxelles. Elle reçoit la couleur jaune sur le plan du réseau. Son tracé relie le quartier Bervoets à Forest, où se trouve la salle de Forest National, et les environs de la Grand-Place, Gare Centrale. Les premiers passagers sont attendus à bord dès ce mercredi 1er septembre 2021.

Et cette ligne pourrait bien intéresser les voyageurs wallons de sortie dans la capitale. Elle se dessine en effet comme très touristique et très pratique pour gagner quelques points d’attraction des communes de Bruxelles-Ville, Saint-Gilles et Forest. Jugez plutôt: avec un départ à la gare de Bruxelles-Central, elle transite non loin du Sablon par le quartier des Marolles et ses célèbres puces de la place du Jeu de Balle.

Le nouveau bus 52, identifié par un N° et un tracé de ligne jaunes, décolle de la gare de Bruxelles-Central pour gagner les quartiers touristiques des Marolles, les hauteurs cool de Saint-Gilles puis le stade de l’Union et Forest National. Pratique pour le voyageur wallon de sortie à Bruxelles. STIB

Après le croisement du boulevard du Midi à la porte de Hal (et son métro), le 52 remonte ensuite vers le Parvis de Saint-Gilles avant de bifurquer vers l’ouest à la Barrière. Direction: le parc Duden et le stade Mariën de l’Union Saint-Gilloise, pour terminer enfin à Forest National. De quoi ravir les touristes d’un jour, les supporters du Standard, de Seraing ou de Charleroi, ainsi que les fans de musique.

Désenclaver le quartier Bervoets

À l’échelle bruxelloise, la STIB entend avec le 52 satisfaire une demande de longue date des Forestois du quartier Bervoets, quelque peu délaissés par ses connexions. Le tracé de ce bus va en effet davantage les relier à d’autres zones de leur commune.

Ainsi, après le départ de Forest National, il transite par la place Saint-Denis, la maison communale et le boulevard de la 2e Armée Britannique au bas de Forest en longeant Audi Brussels. C’est là que les riverains du quartier Bervoets pourront embarquer à l’arrêt du même nom pour remonter vers Duden via le boulevard Van Halen et rejoindre le bas du parc de Forest au rond-point Rochefort.

Pratique aussi, les correspondances avec les lignes de métro 2 et 6 à la Porte de Hal, de même qu’avec les lignes 1 et 3 à la Gare Centrale.