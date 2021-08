Takeda renforce un peu plus sa présence à Lessines

Takeda a inauguré, mardi, une unité de production biotechnologique de pointe sur son site lessinois.

Takeda a officiellement inauguré, ce mardi, une unité (supplémentaire) qui est opérationnelle depuis plusieurs mois sur son site de Lessines, en présence notamment d’Élio Di Rupo (ministre-président wallon), Thomas Dermine (secrétaire d’État pour la Relance et les investissements stratégiques), de S.E. Makita Shimokawa (ambassadeur du Japon).

L’investissement consenti pour cette unité confirme le site de Lessines comme étant le troisième en importance dans le monde. On fêtera d’ailleurs dans un avenir proche le 50e anniversaire de la présence de Travenol (puis Baxter) sur ce terrain en quelque sorte dédié aux «technologies médicales» en périphérie de Lessines. Baxter y garde aujourd’hui une unité distincte, à côté de Takeda qui est devenu l’occupant n°1.

La société japonaise Takeda (240 ans) concentre ses efforts de recherche et de développement sur quatre domaines thérapeutiques: l’oncologie, la génétique rare et l’hématologie, les neurosciences et la gastro-entérologie. Takeda cible notamment les maladies rares. «Il existe plus de 7 000 maladies rares connues dans le monde, qui touchent plus de 360 millions de personnes. Si toutes les personnes atteintes d’une maladie rare devaient vivre dans un seul pays, celui-ci serait le troisième plus grand pays du monde en termes de population.»

Takeda concentre ses activités en Belgique sur le développement de traitements pour les patients atteints de maladies rares et de maladies chroniques complexes. L’entreprise se focalise plus précisément, sur la purification, le remplissage et le conditionnement de thérapies dérivées

du plasma.

Maladie génétique

La nouvelle installation de production sera destinée à la purification de l’alpha-1-antitrypsine (AATD), protéine plasmatique humaine utilisée pour traiter une maladie génétique.

L’entreprise a reçu le feu vert de la Food & Drug Administration (FDA) pour commercialiser son médicament aux États-Unis; elle attend tel visa pour l’Europe.

«Notre objectif est d’améliorer la vie des personnes atteintes de maladies qui peuvent être traitées par des thérapies dérivées du plasma – et le déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD) est l’une de ces maladies» précise Julie Kim, présidente des thérapies dérivées du Plasma chez Takeda.

«Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie génétique qui peut être transmise des parents aux enfants et qui affecte principalement les poumons et le foie. Plus la maladie est grave, plus il devient difficile de respirer. La thérapie que nous fabriquerons à Lessines traitera l’AATD, offrant aux patients souffrant d’affections complexes et chroniques à vie une option de traitement importante.»

Des emplois supplémentaires

«La nouvelle ligne de production représente un investissement de 118 millions d’euros et créé plus de 100 emplois supplémentaires» indique Thomas Wozniewski, Global Manufacturing & Supply Officer chez Takeda.

«Elle est ultramoderne, emploie les technologies digitales les plus récentes. Afin d’assurer une traçabilité optimale et permettre un contrôle continu de la qualité du processus, la fabrication de la protéine est pilotée par un système de contrôle et de gestion électronique de données. Ce système digitalisé assure une traçabilité optimale et permet d’améliorer la qualité du processus en continu.»