Menace sur les classes: les 10-19 sont les plus contaminés à Bruxelles

La rentrée à Bruxelles est-elle menacée par le coronavirus. Verra-t-on des classes fermées cet automne? Au vu des courbes de contamination, les autorités le craignent. Et tapent une énième fois sur le clou: «vaccinez-vous».

«Si on ne se vaccine pas davantage, je suis convaincue qu’on va devoir fermer la moitié des classes en octobre. Or, les enfants bruxellois méritent la même éducation qu’ailleurs».

Elle n’y va pas par quatre chemins, Inge Neven. La responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom s’inquiète en effet de la flambée des infections chez les 10-19 ans bruxellois, «la tranche d’âge où elles augmentent le plus». Mais les enfants et jeunes ados ne sont pas seuls concernés: ça grimpe aussi chez les 30-39 ans, les 40-49 ans «et même les 50-59 ans». Soit, peu ou prou, les parents des élèves et étudiants qui reprennent le chemin de l’école dès ce 1er septembre.

De quoi se tracasser pour la capacité des hôpitaux de la capitale où les admissions «augmentent encore un tout petit peu» pour atteindre 674 lits ce 31 août dont 200 en soins intensifs. Bruxelles y gardera le contrôle si elle parvient à son objectif de 65% de vaccination fin octobre (lire cadrée et infographie ci-dessous).

En rouge, les prédictions les plus pessimistes, soit si le taux vaccinal reste comme aujourd’hui. En vert, le taux vaccinal est descendu à 60% d’ici le 1er novembre. En bleu, ce même taux de 60% mais au 1er octobre. En orange et jaune enfin, les prévisions optimistes: un taux vaccinal de 65% au 1er novembre et au 1er octobre. Cocom

Les chiffres de Sciensano sont formels: le nombre de cas quotidiens dépasse 500 depuis le 23 août. Soit une augmentation de 9% et près de 3.300 cas du 23 au 29 août. Dont 690 chez les 10-19 ans, 627 chez les 20-29 ans et 663 chez les 30-39 ans. «Le point inquiétant», souligne Inge Neven au vu de ces chiffres, «c’est que ça augmente aussi entre 60 et 79 ans, ce qu’on ne voit pas pour les autres régions». La Cocom «suit ça de près» évidemment, mais avec un taux de positivité à 7,5% (pour 4,7 le 11 août), la menace plane sur les classes.

Les chiffres des 60-79 ans augmentent à Bruxelles alors que ce n’est pas le cas en Wallonie et en Flandre. «Inquiétant» selon Inge Neven. Cocom

Taux d’incidence triplé

La conséquence, c’est que le taux d’incidence explose dans la capitale. Il est de 541 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours. On était encore à 371 le 11 août, 305 le 3 août, 275 le 31/07, 261 le 27/07, 232 le 23/07 et 152 le 15/07. L’indice a donc triplé depuis la mi-juillet.

Ce, alors que le nombre de tests quotidiens diminue avec la fin des vacances: Bruxelles note quelque 7.000 prélèvements par jour la semaine dernière. (8.500 à la mi-août, 10.000 fin juillet). Avec l’ouverture d’un nouveau centre de test à Saint-Josse et de deux autres à venir à Koekelberg et Woluwe-Saint-Pierre, la capacité sera de 13.500 prélèvements par jour dès ce 1er septembre.