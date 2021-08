15 élèves pour ressusciter l’école de Gottignies

Fermée en 2017, l’école de Gottignies rouvre ce 1er septembre, grâce à un nouveau projet pédagogique.

C’est une tendance depuis quelques années: les petites écoles de village souffrent et certaines, faute d’avoir atteint un quota d’élèves suffisant, ferment au détriment de la vie locale et de l’enseignement de proximité. Mais cette tendance est-elle irréversible? Au Rœulx, on a voulu prouver que non, en ressuscitant l’école maternelle de Gottignies.

Celle-ci a dû fermer ses portes en septembre 2017, n’ayant pas atteint le seuil minimal de 14 élèves. Quatre ans plus tard, l’école maternelle renait de ses cendres en ce 1er septembre, grâce au travail de longue haleine d’une équipe d’enseignement et de pédagogues, qui avait tout le soutien de la commune du Rœulx, pouvoir organisateur.

Pour redonner vie à Gottignies, les acteurs de la réouverture ont misé sur un cadre d’apprentissage différent, inspiré de différents courants pédagogiques.

«On est parti sur la base de l’école du dehors, mais en intégrant des pédagogies actives issues de plusieurs mouvements, comme Montessori, Alvarez…» explique Elodie François, enseignante. «Suivant ces pédagogies, on se base sur des classes verticales, où les enfants sont mélangés. Ils ne sont pas répartis dans des classes d’âge; il y a une classe unique où ils peuvent évoluer en fonction de leur niveau.»

C’est l’ancien instituteur de maternelle de l’école communale qui s’est chargé de définir le projet pédagogique. «Quand l’école a fermé, ce fut une énorme déception pour M. Ramelot, qui s’est investi dans la réalisation de ce projet pédagogique, avec tout son potentiel: il était enseignant, artiste et a travaillé comme formateur au conseil de l’enseignement, ce qui lui a donné beaucoup de cordes à son arc pour rédiger ce projet», poursuit Jean-Francis Formule, échevin à l’Enseignement.

Ce projet se base sur la pédagogie par le jeu (apprendre en jouant), la pédagogie par la nature (interagir avec l’environnement), la pédagogie active (laisser l’enfant résoudre des problèmes) et la pédagogie institutionnelle (apprendre à coopérer). Élodie François, l’institutrice chargée de mettre en œuvre le projet, ne s’aventure pas dans l’inconnu: «elle a été la stagiaire de l’enseignant qui a écrit le projet et a enseigné à Gottignies avant que l’école ne ferme.»

Pour la rentrée dans cette nouvelle école, 15 enfants sont inscrits et 8 les rejoindront en cours d’année quand ils auront atteint l’âge limite, soit 23 élèves pour l’année de renaissance. Ils seront encadrés par une enseignante et une puéricultrice. Preuve que l’école de village au milieu des champs est encore attractive, si elle se différencie.

«Des parents sont venus dans le cadre de ce programme. Si l’enfant a des difficultés dans des grandes classes ou s’il est peu soutenu, ils sont conscients qu’ici, l’enfant qui a besoin d’un soutien supplémentaire l’aura.»

Une rentrée pas comme les autres donc pour la quinzaine d’enfants, mais aussi pour l’échevin et l’équipe enseignante. «J’avais vécu la fermeture de 2017 comme un échec et on s’est battu ensemble pour redémarrer. Car cette école a une richesse extraordinaire, étant située dans un petit village en pleine nature, comptant de petites classes avec un encadrement optimal.»