GP de Spa | Des spectateurs demandent le remboursement des tickets: «Nous avons assisté à une farce»

Des spectateurs déçus ont lancé une pétition après le flop du GP de Belgique. Le 12e rendez-vous de la saison en Formule 1 a en effet été définitivement arrêté alors que les pilotes n’avaient pu effectuer que trois tours derrière la voiture de sécurité.

Avec 75 000 spectateurs COVID Safe autorisés, c’était le plus grand événement national depuis début 2020. Cela aurait dû être une grande fête, une vitrine pour la Région wallonne, un superbe nouveau duel attendu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen arbitré par George Russell, l’invité de qualifications déjà perturbées par la pluie. Seulement voilà, les précipitations ont mené à l’annulation pure et simple du GP de Belgique.

Présents pour certains plus de 12 heures sous la pluie, les milliers de spectateurs auront donc patienté pour rien. Ou presque. Seulement 3-4 petits tours derrière la voiture de sécurité. À 18 h 45, soit 3 h 45 après l’heure de départ prévue, le directeur de course Michael Masi annonçait que la course ne reprendrait pas. Une nouvelle accueillie par des sifflements bien légitimes dans les gradins d’un public forcément déçu.

Aujourd’hui, certains fans ont lancé une pétition. Même s’ils comprennent la décision d’annuler la course pour des raisons de sécurité, ils réclament le remboursement de leurs tickets. Pour les parkings et le Grand Prix.

«Des tickets de parking (16 euros) ont été achetés, mais les supporters ont été priés de garer leurs voitures dans des endroits aléatoires, avec des navettes organisées aléatoirement», peut-on lire sur la page de la pétition.

«Nous, 75000 supporters, avons passé 4 heures sous la pluie, à 12 degrés, espérant voir une course. Tout ce que nous avons vu, c’est 3 tours derrière une voiture de sécurité et une cérémonie de podium qui ne signifiait rien pour personne. Sauf pour les sponsors et les propriétaires d’argent. Nous pensons que ce qui a été joué n’est pas une course, mais une farce», poursuit celui qui a lancé la pétition, Pierre-Antoine Courcol.

À 14h ce mardi, la pétition avait déjà recueilli plus de 2.000 signatures.