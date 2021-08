Chiffres actuels, perspectives, vaccination: le Centre de crise a fait le point avant la rentrée

À l’occasion d’une conférence de presse en vidéoconférence, le Centre de crise a fait le point ce mardi sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique. Au menu: les chiffres actuels, les perspectives pour les prochaines semaines et la vaccination.

Un peu plus d’un mois après sa dernière conférence de presse, le Centre de crise a fait ce mardi le point sur la situation sanitaire en Belgique. «Après un an et demi de crise, nous voici dans la phase finale de l’épidémie. Elle est toutefois encore présente», a lancé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral.

À la veille de la rentrée scolaire, quelle est la situation dans notre pays? Quelles sont les perspectives? On fait le point.

1. Situation épidémiologique

Au mois d’août, nous avons assisté à une lente progression de plusieurs facteurs: les contaminations, les hospitalisations et les décès.

La bonne nouvelle, c’est que le nombre de contaminations s’est stabilisé ces derniers jours. Nous en comptons environ 2.000 par jour. Entre le 21 et le 27 août, 2.012 nouvelles contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour.

La plupart des personnes contaminées sont les enfants et les jeunes adultes. Le taux de positivité chez eux est de 11%. «Dans ce contexte, il y a des risques de transmission sur les bancs de l’école. Il faut donc rester prudent», commente Yves Van Laethem.

Et les hospitalisations dans tout cela? «Actuellement, l’occupation des hôpitaux n’est pas problématique», assure l’infectiologue qui pointe néanmoins des disparités entre régions. «C’est à Bruxelles que la charge est la plus élevée. 25% des patients en soins intensifs sont à Bruxelles.»

Entre le 24 et le 30 août, 59,6 personnes ont été admises en moyenne chaque jour à l’hôpital, un chiffre stable. Au total, 674 personnes sont encore hospitalisées en raison d’une infection par le Covid-19 (+3%) dont 200 en soins intensifs (+16%).

Notons aussi qu’entre le 21 et le 27 août, 5,6 personnes sont décédées quotidiennement en moyenne des suites du coronavirus, soit une hausse de 15%.

+ RELIRE LE BILAN DU JOUR | Bilan Covid ce mardi en Belgique: plus de 2.000 infections quotidiennes et 200 personnes en soins intensifs

2. Les perspectives

Cette année encore, la rentrée scolaire et professionnelle s’annonce sous haute surveillance. En cause: le variant Delta.

+ LIRE AUSSI | Les infections multiples peuvent entraîner la mise en quarantaine d’une classe entière

Une nouvelle vague est possible

Selon les modèles mathématiques à court terme, on devrait assister à une hausse des cas et des hospitalisations. Surtout à Bruxelles. Ailleurs, on pourrait assister à une stabilisation, mais cela dépendra de nos contacts sociaux. «Si on augmente de 50% nos contacts par rapport à cet été, on pourrait avoir plus de 1000 patients à l’hôpital en soins intensifs en octobre ou en novembre. Une nouvelle vague est possible», précise Yves Van Laethem. «Par contre, si on parvient à limiter à 30% l’augmentation de nos contacts, on pourrait assister à une diminution. La prudence reste donc importante.»

Les recommandations classiques pour lutter contre la propagation du virus restent donc d’actualité: activités extérieures à privilégier, une bonne ventilation au travail, au restaurant, à la salle de sport, des tests avant les activités de groupe. Quant au masque, il reste indispensable dans les endroits où il y a beaucoup de monde.

Globalement, la vaccination reste la meilleure solution pour se protéger contre le virus. 75% des hospitalisations concernent des personnes qui ne sont pas totalement vaccinées.

3. Le point sur la vaccination en Belgique

En Belgique, 8.405.866 personnes avaient reçu une première dose de vaccin, soit 73% de la population totale (85,2% des adultes), selon les derniers chiffres disponibles. Parmi ces personnes, 8.074.508 sont entièrement vaccinées (70,1% de la population totale et 83,2% de adultes).

À Bruxelles, seulement 62% des personnes sont totalement vaccinées. Des initiatives locales sont donc mises en place pour augmenter ce pourcentage.

Plus d’infos à venir.