Pour la 3e fois, Teddy Chevalier quitte Courtrai et rejoint Mouscron

Teddy Chevalier ne terminera pas la saison au KV Courtrai.

Le club de D1A a annoncé mardi que l’attaquant français de 34 ans va passer dans les rangs du Royal Excel Mouscron, qui a débuté son championnat de 1B Pro League par un bilan de 0 sur 9.

C’est la fin de la troisième période chez les Kerels pour Chevalier, qui y avait déjà évolué entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2019. Il était revenu en janvier 2021 après un an et demi à Valenciennes, en Ligue 2 française. Au total, celui qui est devenu l’un des chouchous du stade des Eperons d’or aura disputé 193 matches pour les Courtraisiens, marquant 56 buts et distillant 39 passes décisives.

À Mouscron, l’attaquant devra aider l’équipe entraînée par Enzo Scifo à améliorer son rendement offensif.

Né à Denain dans le Nord, il a aussi joué pour plusieurs clubs français (FC Gueugnon, RC Lens, Valenciennes FC), belges (Boussu Dour, Zulte Waregem, Courtrai), néerlandais (RKC Waalwijk) et turc (Rizespor).