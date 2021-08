Zulte Waregem attire Frank Boya en prêt depuis l’Antwerp

Frank Boya va continuer sa carrière à Zulte Waregem. Le milieu de terrain défensif camerounais de 25 ans a été cédé sur base locative, avec une option d’achat, par l’Antwerp, a annoncé le Essevee mardi.

Boya avait quitté Mouscron pour l’Antwerp il y a un an. La saison dernière, il a disputé 18 matches pour le Great Old, le plus souvent en sortant du banc anversois.

«Zulte Waregem est un beau club où je vais pouvoir à nouveau trouver plaisir et stabilité», a déclaré Boya, deux fois international camerounais (en 2016). «J’arrive dans un groupe où je connais bien quelques joueurs et j’ai vraiment hâte de jouer pour le Essevee.»

Le CEO de Zulte Eddy Cordier s’est félicité de ce renfort lors du dernier jour du mercato estival, soulignant l’apport physique du joueur dans le secteur défensif avec son mètre nonante. «Nous sommes convaincus que Frank, avec son expérience de la compétition belge, peut encore se développer.»