Moise Kean de retour à la Juventus

Moise Kean est revenu à la Juventus. L’attaquant international italien de 21 ans a été cédé sur base locative, pour un montant de 7 millions d’euros, par Everton à la Vieille Dame pour les deux prochaines saisons. Le club italien possède une option d’achat à hauteur de 28 millions d’euros, a-t-il annoncé mardi.

Kean est un pur produit du centre de formation turinois, lui qui y a évolué entre 2010 et 2017 et fait ses débuts avec l’équipe première en novembre 2016 contre Pescara, devenant par la même occasion le premier joueur né dans les années 2000 à évoluer en Serie A. Il est aussi devenu, à l’âge de 17 ans et 88 jours, le deuxième joueur le plus jeune à marquer un but pour la Juventus.

Loué lors de la saison 2017-2018 au Hellas Vérone, il a ensuite été transféré à Everton en 2019. Un an plus tard, les Toffees l’ont prêté au PSG, où il a marqué 17 buts lors de l’exercice 2020-2021.

Keane compte neuf apparitions et deux buts pour l’Italie mais n’était pas présent dans la sélection lauréate du dernier Euro.