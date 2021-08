La déception de Peter Genyn, 2e du 200 m : "Je voulais cette médaille d'or"

Peter Genyn a remporté la médaille d'argent du 200 mètres d'athlétisme dans la catégorie T51 aux Jeux Paralympiques de Tokyo, mardi. L'Anversois de 44 ans n'était pas entièrement satisfait de sa deuxième place. "Je suis venu ici pour l'or, donc je suis un peu déçu", a-t-il reconnu.

Genyn a terminé en 37.11secondes, juste derrière la Finlandaise Toni Piispanen qui a gagné en 36.89. Notre autre compatriote Roger Habsch a remporté le bronze en 38.33. "Je dois être honnête : je voulais cette médaille d'or", a avoué Genyn après sa course. "Je savais d'avance que cela allait être très intense entre moi, Toni (Piispanen, ndlr) et Roger (Habsch, ndlr). Et ensuite, il faut être au top. J'aurais dû être plus rapide aujourd'hui. Je n'ai pas eu une super journée aujourd'hui, mais pas une mauvaise non plus. J'ai fait une erreur dans le virage et à ce niveau, tout doit être parfait. C'est dommage, car je pense avoir très bien commencé. Mais je ne pouvais pas pousser assez. Ma vitesse de pointe était juste un peu trop faible."

Genyn n'était pas impatient d'affronter la chaleur de Tokyo et s'est préparé minutieusement avec son équipe. "Les conditions n'ont pas vraiment joué un rôle à la fin", a-t-il été honnête. "J'ai plutôt bien géré la chaleur ici. C'était très important pour moi au préalable. Mais tout allait bien. Je pensais vraiment que nous étions prêts. C'est donc dommage que je manque l'or."

Genyn sera de retour en action vendredi à Tokyo sur la distance de 100m. "Il sera important de se remettre pour vendredi maintenant", a-t-il terminé. "Et ensuite, je veux prendre ma revanche. Tel est l'objectif. Toni (Piispanen, ndlr) a été plus rapide sur 100 mètres ces deux dernières années, mais je détiens toujours le record du monde et je n'ai pas l'intention de céder sans me battre."