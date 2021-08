Nils Schouterden libre après avoir rompu son contrat à l’AEK Larnaca

C’est officiel: l’ex-Eupenois Nils Schouterden est sans club depuis ce lundi 30 août.

Comme annoncé il y a plusieurs semaines déjà, Nils Schouterden ne comptait pas faire de vieux os du côté de l’AEK Larnaca, matricule qu’il avait rejoint en janvier dernier en provenance d’Eupen.

Le club chypriote avait fait savoir qu’il comptait se séparer de plusieurs de ses joueurs étrangers.

De son côté, Schouterden n’a pas vécu l’expérience escomptée à Chypre, puisqu’il reste sur 8 apparitions et 459 minutes avec l’AEK Larnaca.

Schouterden, qui disposait encore d’un an de contrat, a trouvé un accord pour être libéré. C’est chose faite depuis ce lundi 30 août.

Voilà désormais l’ailier libre de signer où bon lui semble.

À 32 ans, Schouterden est passé par Eupen (2017/2021), Malines (2016-2017), Westerlo (2014-2016), Eupen (2013-2014), Saint-Trond (2009-2013) et OH Louvain (2008-2009). Le gaucher,, arrière-latéral ou joueur de flanc, espère se relancer au plus vite.