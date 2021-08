VIDÉO | Albert Sambi Lokonga espère jouer ses premières minutes avec les Diables

L’équipe nationale affronter l’Estonie jeudi en déplacement, la République tchèque dimanche à domicile et la Biélorussie le 8 septembre en déplacement, à Kazan en Russie.

Appelé pour la première fois en sélection à l’occasion du match amical contre la Grèce (1-1) en juin dernier avant l’Euro, Albert Sambi Lokonga espère cette fois fêter sa première cap avec les Diables Rouges à l’occasion du triptyque de septembre, qui verra l’équipe nationale affronter l’Estonie jeudi en déplacement, la République tchèque dimanche à domicile et la Biélorussie le 8 septembre en déplacement, à Kazan en Russie, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

«J’aimerais jouer mes premières minutes avec l’équipe nationale lors de ces matches, mais c’est le coach qui décide», a déclaré Albert Sambi Lokonga en conférence de presse lundi à Tubize, où les troupes de Roberto Martinez ont entamé leur préparation pour leurs trois prochaines étapes vers le Qatar. Trois rencontres pour lesquelles Roberto Martinez a fait appel à un groupe élargi de 31 joueurs. «J’espère que ça va donner du temps de jeu à pas mal de joueurs», dit Albert Sambi Lokonga. «On va essayer d’aller chercher la victoire dans ces trois matches et de garder la 1re place du groupe».

Albert Sambi Lokonga avait été la première fois en équipe nationale alors qu’il était le capitaine d’Anderlecht. Il est désormais un joueur d’Arsenal. «C’est lors de ma première sélection que j’ai remarqué que j’avais encore beaucoup à apprendre», déclare le nouveau Gunner. «C’est à partir de ce moment que je me suis dit qu’il fallait que je franchisse un nouveau cap». Un cap que le médian de 21 ans pense avoir franchi en traversant la Manche. «Je ne suis pas un joueur différent mais mon statut a changé. Je joue pour un grand club de Premier League. Le niveau n’y est pas le même qu’en Belgique. C’est important de jouer dans un très bon championnat et de côtoyer des grands joueurs pour connaître ce qu’est le haut niveau et pour jouer en équipe nationale».

Le rassemblement de septembre est le premier suivant l’Euro, qui s’est arrêté au stade des quarts de finale pour les Diables. «Je n’ai pas encore vu tout le monde, mais on a des joueurs avec des grands noms, ce sont des compétiteurs qui ont envie d’aller chercher une compétition. Tout le monde est prêt pour les échéances à venir. Je n’ai pas encore parlé à Roberto Martinez. La dernière fois, il ne m’avait pas parlé de nouvelle génération mais des échéances à venir et m’avait dit qu’il fallait regarder sur le long terme. Quand on voit comment Jeremy (Doku) a presté à l’Euro, on peut dire que les jeunes sont prêts».