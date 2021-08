Excel Mouscron: Après la débâcle waeslandienne, Enzo Scifo a rencontré les supporters

Le public, clairsemé, a montré son mécontentement à plusieurs reprises. Enzo Scifo a été à leur rencontre.

«Venez vous excuser après ça!», tels sont les mots lancés par le capo des supporters hurlus alors que les joueurs mouscronnois les saluaient de loin. Déjà durant la partie, à plusieurs reprises, le public avait fait part de son mécontentement. Parfois de manière concrète, parfois de façon plus amusante, voire piquante. En lançant des «olé» à chaque bonne passe mouscronnoise alors que le score était de 0-3 ou en applaudissant la dernière réalisation waeslandienne.

Mais la colère était bien présente dans les travées du Canonnier. Ce qui a poussé Enzo Scifo à aller à la rencontre des aficionados. «J’y suis allé car c’était mon devoir. La veille du match, ils étaient venus nous soutenir de la meilleure de façon. Je n’irai peut-être pas à chaque fois. Mais là, je devais prendre mes responsabilités et affronter cela. Je les comprends car ils vivent pour leur club. Je leur ai expliqué qu’il faudra se montrer patient. Je pense que mon message a été compris. Ce ne sera peut-être plus le cas dans les semaines à venir.

Mais nous, tout ce qu’on peut faire, c’est continuer à se battre pour atteindre nos objectifs. Vous savez, quand on a été compétiteur pendant toute sa vie, on ne veut pas baisser les bras. On ne va pas lâcher maintenant».

La plupart des joueurs sont également allés saluer leurs aficionados. Preuve qu’ils sont conscients de l’importance d’une bonne relation entre le groupe et les tribunes. C’est d’autant plus vrai après une année où la relation a été (presque) totalement brisée à cause du Covid. Le renouveau de l’Excel passera aussi par là.