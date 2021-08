Envolée des prix de l’énergie : « C’est un phénomène temporaire »

Les prix de l’énergie n’ont cessé de grimper en un an. Logique, ils étaient tombés à un niveau plancher. Ils devraient se stabiliser. Sauf pour l’électricité, explique l’économiste Bernard Keppenne.

La nouvelle est tombée lundi matin. Les pensions et les allocations sociales vont être indexées en septembre de 2%. L’indice-pivot a été dépassé en août (lire ci-dessous). L’indexation s’appliquera en octobre au secteur public. Elle résulte d’une hausse de l’inflation consécutive à l’augmentation vertigineuse des prix de l’énergie mais aussi des autres biens de consommation.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: +32% pour le mazout de chauffage depuis le 1er janvier, + 26% pour le gaz, +18% pour l’essence Super 95, +12% pour le diesel. Et l’électricité n’est pas en reste: +17% en un an. L’indexation n’épongera pas la note qui devient de plus en plus salée.

Effet de rattrapage

Des chiffres impressionnants mais qui n’étonnent pas Bernard Keppenne, économiste en chef à la CBC. «Il faut remettre ça dans le contexte. On assiste à une forte hausse du prix du baril de Brent. Il faut se souvenir qu’il est descendu à 20 dollars. Il est aujourd’hui à 72 dollars. C’est donc logique qu’il y ait un impact à la hausse sur l’inflation.»

Souvenez-vous, c’était au plus fort de la crise sanitaire. Alors que tout le pays était à l’arrêt, les livreurs de mazout ne savaient plus où donner de la tête. Le mazout se négociait à un peu plus de 30 centimes le litre. Il se situe à plus du double.

«On a récupéré en termes de prix le niveau d’avant crise, analyse Bernard Keppenne. Et ça a un impact sur l’inflation. Mais il ne s’agit que d’un phénomène temporaire.»

Même si on n’est jamais à l’abri d’un événement imprévu, comme «une attaque d’un pétrolier par un drone iranien ou une tempête impactant un site de production aux États-Unis, on est aujourd’hui plutôt sur une stabilisation. La volonté de l’OPEP (le cartel des producteurs de pétrole, NDLR) est de tenter de stabiliser le prix du baril», indique l’économiste.

Protéger les petits revenus

C’est le même phénomène qui se passe pour le gaz. Pour l’électricité, l’explication est différente. La facture du consommateur belge est alourdie par «des investissements dans l’infrastructure et le renouvelable et un marché non-concurrentiel. On paie notre électricité plus cher que chez nos voisins. Et la sortie du nucléaire aura un coût », prévient Bernard Keppenne.

Et il ne faut pas se faire d’illusion, poursuit le spécialiste. «Demain, on ne pourra plus se chauffer au mazout. Au gaz non plus. Le choix deviendra de plus en plus compliqué et coûteux pour les petits revenus. La taxe carbone ne peut se faire qu’en concomitance avec des aides. On doit relever le défi climatique mais protéger ceux qui ont des faibles revenus.»