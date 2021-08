Nintendo vous fait un (faux) cadeau Pokémon sur Switch

Il est possible de regarder gratuitement sur la console hybride de Nintendo des dizaines d’épisodes de la série animée Pokémon.

Nintendo vous propose de télécharger gratuitement sur Switch une application dédiée aux dessins animés Pokémon. Au menu de TV Pokémon: dix saisons de la série animée et ses centaines d’épisodes, des dizaines de programmes spéciaux.

«Regardez Pokémon», insiste l’«appli» à récupérer depuis le Nintendo eShop, la boutique en ligne de la console hybride. On y retrouve notamment les saisons 1, 2, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 et 23 de la série animée principale, à regarder en version française uniquement sur l’écran de la Switch ou sur le téléviseur si la console est insérée dans la station d’accueil.

Ce qui semble être un joli cadeau inattendu est en fait une plate-forme d’accès simplifiée au site web Watch Pokémon. Le contenu est rigoureusement identique et loin d’être exhaustif. Comme sur les services de streaming, les programmes vont et viennent. Exemple: la saison 13 de la série Pokémon, baptisée Diamant et Perle, disparaîtra du site et par extension de l’application Switch le 3 septembre 2021.

Pour dénicher un contenu plus exhaustif, il ne faut pas non plus compter sur les services de streaming. Netflix possède un nombre très limité de saisons. La situation est meilleure dans les rayons d’Amazon Prime Video mais, comme de coutume, la présentation des programmes disponibles est désordonnée et chaotique.