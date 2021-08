La sélection pour l’Euro dévoilée: Evenepoel, Gilbert, Campenaerts et Teuns engagés

Remco Evenepoel a été sélectionné pour le chrono et la course en ligne à l’Euro de Trente.

Victor Campenaerts, Stan Dewulf, Remco Evenepoel, Philippe Gilbert, Ben Hermans, Dylan Teuns, Harm Vanhouck et Gianni Vermeersch défendront les couleurs belges dans la course en ligne des championnats d’Europe de cyclisme, le dimanche 12 septembre à Trente en Italie. Quinten Hermans et Rune Herregodts sont réserves, selon les sélections pour l’Euro dévoilées lundi par Belgian Cycling, la fédération belge de cyclisme.

Remco Evenepoel et Rune Herregodts ont été sélectionnés pour le contre-la-montre le jeudi 9 septembre.

Chez les dames, la sélection belge pour la course en ligne du samedi 11 septembre se compose de Valérie Demey, Ann-Sophie Duyck, Lotte Kopecky, Lone Meertens, Jesse Vandenbulcke, Sara Van de Vel, Julie Van de Velde et Fien Van Eynde. Ann-Sophie Duyck et Sara Van De Vel disputeront de surcroît le contre-la-montre élites dames le 9 septembre.

L’Euro 2021 de cyclisme se déroulera du mercredi 8 septembre au dimanche 12 septembre 2021 à Trente, en Italie.

L’Italien Giacomo Nizzolo, chez les messieurs, et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, chez les dames, sont tenants du titre.

La Belgique n’a jamais décroché l’or dans la course en ligne depuis que l’Euro est ouvert aux élites en 2016. Wout van Aert avait décroché le bronze en 2018 et Yves Lampaert l’argent l’année suivante.

Par contre, les Belges comptent trois titres de champion d’Europe du contre-la-montre, grâce à Victor Campenaerts (2017 et 2018) et Remco Evenepoel (2019). Campenaerts avait aussi pris l’argent en 2016 et le bronze l’an dernier, dans une édition 2020 remportée par le Suisse Stefan Küng.

La Néerlandaise Anna van der Breggen est tenante du titre dans le chrono, une épreuve où la seule médaille belge a été remportée par Ann-Sophie Duyck, vice-championne d’Europe en 2017.