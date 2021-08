Joachim Gérard et Jef Vandorpe battus en double à Tokyo

Avant leur défaite en double, Joachim Gérard et Jef Vandorpe ont tous les deux été éliminés en 8es de finale en simple lundi.

Joachim Gérard et Jef Vandorpe ont été éliminés du double du tournoi en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques de Tokyo lundi. Le duo belge, tête de série N.6, s’est incliné sur un double 6-2 contre les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de série N.1.

En demi-finales, Hewett et Reid affronteront la paire japonaise Shingo Kunieda et Takashi Sanada, tête de série N.3, ou la paire néerlandaise Carlos Anker et Ruben Spaargaren, tête de série N.8

Joachim Gérard et Jef Vandorpe ont tous les deux été éliminés en 8es de finale en simple lundi. Gérard, 3e mondial et tête de série N.3, s’est incliné 6-3, 6-4 contre l’Espagnol Daniel Caverzaschi, N.14 mondial et tête de série N.13. Vandorpe, 16e mondial et tête de série N.15, a lui été sèchement battu 6-2, 6-1 face à l’Argentin Gustavo Fernandez, N.4 mondial et tête de série N.4