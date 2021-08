Kult XL: derrière le parlement européen, 16 logements sociaux, 7 ateliers d’artistes et un espace d’expo

Des logements sociaux côtoient désormais une gallerie art contemporain et des ateliers d’artistes à Ixelles. Le lieu choisi à deux pas des institutions européennes est emblématique d’une nouvelle façon d’envisager la mixité sociale en ville.

La commune d’Ixelles a inauguré vendredi, aux numéros 21 et 23 de la rue Wiertz, derrière le parlement européen, un projet mixte composé de 16 logements sociaux, sept ateliers d’artistes et un espace d’exposition dédié aux arts visuels contemporains. Ce dernier est accessible au public depuis ce samedi 28 août. Pour cette journée d’ouverture, le public a découvert une exposition sur la genèse du projet et visité des ateliers en présence des artistes.

Les logements et l’espace d’exposition au rez-de-chaussée occupent les deux bâtiments donnant sur la rue. Les ateliers d’artistes sont installés dans une construction nouvelle en arrière d’îlot. Ces derniers initient le réseau KULT XL Ateliers, avec un autre atelier d’artiste qui vient d’ouvrir à la rue de l’Automne. La Commune ambitionne à terme de disséminer une vingtaine d’ateliers d’artistes sur son territoire pour offrir des résidences allant de six mois à deux ans.

Parmi les artistes sélectionnés pour une résidence longue durée figurent Alexis Deconinck, qui œuvre entre installation et sculpture, et Sarah Smolders qui utilise la peinture comme medium de dialogue avec l’espace. Des artistes européens sont aussi invités pour six mois comme la Française Aline Forçain, qui investigue l’esthétique du détail au moyen du dessin, de la peinture et de la gravure.

Cohésion sociale

Les premiers locataires ont emménagé durant l’été. Le Fonds du Logement dispose d’un studio, de deux appartements avec une chambre de 55 m2, de six appartements avec deux chambres et de sept logements avec trois chambres, de plus d’une centaine de mètres carrés.

Le bourgmestre d’Ixelles, Christos Doulkeridis, a salué l’investissement des riverains via leur comité de quartier, qui a attiré l’attention des politiques sur la nécessité de préserver le caractère historiquement artistique de la rue, qui accueille aujourd’hui le parlement européen. «C’était tout le débat sur l’implantation des institutions européennes dans le quartier, comment les intégrer pour qu’elles respectent l’histoire du quartier… Les artistes vont pouvoir déployer leur art comme cela se faisait historiquement dans ce quartier», a-t-il commenté.

Le bourgmestre a relevé que le projet mené avec le concours de la Région a mis 20 ans à voir le jour. «Malgré les changements de coalitions, l’objectif est de penser avant tout à l’humain et à sa place dans la cité», a complété l’échevine de la Rénovation urbaine Nevruz Unal. «En termes de cohésion sociale, on a des artistes, qui sont un des piliers démocratiques de la société, […] et au milieu des institutions européennes, qui sont dans une petite bulle, on donne une ouverture à une population délaissée qui était issue de ces quartiers.»