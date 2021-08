Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

Les enseignants devraient faire partie des groupes prioritaires pour le vaccin

Les enseignants et le personnel des établissements scolaires devraient être parmi les groupes prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19, ont indiqué lundi les directions européennes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Unicef. + LIRE ICI

L’OMS redoute 236.000 morts en Europe d’ici au 1er décembre

L’Organisation mondiale de la santé juge «fiable» une projection prévoyant 236.000 morts supplémentaires du Covid-19 en Europe d’ici au 1er décembre a affirmé lundi son directeur régional, se disant inquiet de la récente «stagnation» du rythme de vaccination sur le continent. + LIRE ICI

À Anderlecht, on ne vaccine plus au stade mais sur les places, les parkings de magasins et dans les écoles

Le centre de vaccination du stade mauve a fermé ses portes. La Commune d’Anderlecht opte désormais pour une stratégie vaccinale décentralisée. + LIRE ICI