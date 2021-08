Décès à 87 ans d’Henri d’Udekem d’Acoz, oncle de la reine Mathilde

Le comte Henri d’Udekem d’Acoz est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Proven, près de Poperinge, en Flandre occidentale, rapportent lundi plusieurs médias flamands.

L’oncle de la reine Mathilde a été bourgmestre de Proven, Proven-Krombeke et Poperinge. Il avait 87 ans.

Henri d’Udekem d’Acoz est né à Proven, une section de la ville de Poperinge, le 27 novembre 1933. Fils aîné du baron Charles d’Udekem d’Acoz et de Suzanne van Outryve d’Ydewalle, «Nonkel Henri» s’est plongé au coeur de la politique locale pour le CVP et plus tard pour le CD&V. Il a été bourgmestre de Proven de 1960 à 1970 et de Proven-Krombeke entre 1970 et 1976. Il est ensuite devenu bourgmestre de Poperinge. Une fonction qu’il a exercée entre 1982-1983 et 1995-2005. En 2005, il a épousé la Jonkvrouw Marie-Madeleine Kervyn d’Oud Mooreghem.

L’ancien élu local a également été avocat, spécialisé dans le droit des loyers. En 2004, le comte avait été condamné par la Cour d’appel de Gand pour conflit d’intérêts.