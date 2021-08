Chevalier et Maja: l’Excel Mouscron s’active en fin de mercato

L’Excel est sur la piste de plusieurs attaquants afin de compléter son exercice. Des transferts qui paraissent obligatoires pour vivre une belle suite de saison.

Après trois rencontres en D1B, Mouscron pointe à la dernière place du championnat avec huit buts encaissés et un seul marqué. Et encore, c’était sur penalty face au RWDM. Dimanche, face à Waasland, on a senti du mieux sur le plan offensif. Les Hurlus se sont procuré plusieurs occasions mais sans finition.

Afin de remédier au problème, Mbo Mpenza, le directeur du football du REM, va devoir faire jouer ses relations. L’ajout d’un buteur, voire deux, semble obligatoire pour vivre une plus belle saison au Canonnier. La solution pourrait venir de… Teddy Chevalier! Une piste étonnante car le Français a joué lors des six premiers matchs de Courtrai. Il a même scoré à deux reprises. Mais depuis plusieurs semaines, des tractations sont en cours entre l’Excel, le KVK et l’entourage du joueur. Il semblerait qu’un accord, portant sur deux années, soit finalement trouvé grâce à un gros effort financier du natif de Denain. Rappelons que l’ancien de Valenciennes ne s’entend pas spécialement avec son coach, Luka Elsner.

Une autre piste mène à Josh Maja, attaquant des… Girondins de Bordeaux, l’un des autres clubs de Gérard Lopez. À l’image d’Ismaël Sow, il pourrait débarquer pour un prêt d’une saison. L’Anglais était arrivé dans l’ouest de la France en janvier 2019 pour un montant d’un million et demi. Mais il n’a jamais réussi à vraiment s’imposer chez les Marines et Blancs. L’an dernier, il a été prêté à Fulham (15 matchs, trois buts en Premier League). Sur papier, le transfert paraît improbable. Mais il se murmure que Bordeaux aimerait mettre en valeur son jeune joueur.

Enfin, l’Excel se penche aussi sur le cas de Suk Hyun-Jun, l’attaquant de Troyes.