L’école, c’est plus que l’apprentissage, rappelle l’Unicef à deux jours de la rentrée

Si les écoles sont le lieu privilégié pour acquérir des connaissances nouvelles, elles sont également là pour offrir des «espaces d’apprentissage sûrs, conviviaux et centrés sur l’enfant», rappelle lundi l’Unicef via sa campagne «Envie d’Ecole».

Par celle-ci, elle veut remettre la santé mentale et le bien-être des enfants au coeur des établissements scolaires, qui rouvrent leurs portes après les vacances d’été.

Alors que le fonctionnement des écoles est perturbé depuis un an et demi partout dans le monde, l’Unicef et le bureau de recherche et d’études WHY5 ont mené une enquête sur le rôle des écoles chez les enfants de la quatrième à la sixième primaire. «Cette recherche a montré avant toute chose que lorsque les enfants et les jeunes ne peuvent plus aller à l’école, (...) cette privation peut avoir des conséquences majeures sur leur santé mentale», relève l’Unicef. Il ressort des conclusions que le fait que les enfants ne puissent plus satisfaire pleinement leur désir d’apprendre suscite des craintes quant à leur avenir, que la perte d’un contexte stable mine leur confiance en soi et enfin que l’arrêt de l’école «en présence» est un frein au développement social des enfants.

L’Unicef émet quelques recommandations pour favoriser l’établissement d’un cadre bienveillant et profitable à l’épanouissement des enfants. D’une part, il conseille d’investir dans le soutien psycho-social des enfants à l’école, de veiller à ce que le personnel enseignant soit adéquatement formé aux droits de l’enfant, mais aussi de faire de la santé mentale un sujet de discussion en classe. Il suggère enfin de veiller à donner la parole aux enfants et à s’assurer que les enfants apprennent à interagir les uns avec les autres dans un environnement sûr.