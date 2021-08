Les Philippines enregistrent un nouveau record quotidien de plus de 22.000 cas de Covid-19

Les Philippines ont signalé lundi plus de 22.000 infections au coronavirus, soit le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie l’année dernière.

Le total des décès dus au Covid-19 est également passé à 33.330, soit 222 de plus, a indiqué le ministère de la Santé.

Les 22.366 nouveaux cas recensés lundi ont porté le nombre de cas dans le pays à plus de 1,97 million, a ajouté le ministère.

Les autorités sanitaires ont prévenu que le nombre de cas de Covid-19 allait atteindre de nouveaux sommets alors que le pays lutte contre la propagation du variant Delta du coronavirus, plus contagieux.

En raison de l’augmentation du nombre de cas, de nombreux hôpitaux sont confrontés à des taux d’occupation élevés, ce qui oblige certains d’entre eux à fermer leurs salles d’urgence ou à ne plus accepter de patients atteints du Covid.

Le gouvernement a prolongé le deuxième niveau le plus élevé de restrictions dans la région de la capitale, Grand Manille (Metro Manila), pour une semaine supplémentaire, jusqu’au 7 septembre. Dans le cadre de ces restrictions, les entreprises sont autorisées à fonctionner à une plus grande capacité, mais les activités à haut risque, telles que les repas à l’intérieur et en plein air, les rassemblements religieux et les services de soins personnels, restent interdites.

Le gouvernement a également exhorté la population à se faire vacciner pour éviter les cas graves qui nécessiteraient une hospitalisation. Au 26 août, 13,5 millions de Philippins, soit 12% de la population totale estimée du pays, avaient été entièrement vaccinés contre le Covid-19.