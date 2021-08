PHOTOS | La qualif’historique d’Onhaye en Coupe de Belgique

Vainqueur d’Alost au cinquième tour de la Coupe de Belgique, Onhaye se qualifie pour un nouveau round, historique pour le club.

Il a fallu jouer les prolongations dimanche après-midi à l’Agauche pour déterminer le vainqueur du match de Croky Cup entre Onhaye (D3 ACFF) et Alost (D2 flamande). Grâce à leur solidité, leur respect des plans du coach… et leur but signé Anthony Lorenzon à la 95e, les Walhérois se faufilent jusqu’au 6e tour de la compétition. Du jamais vu pour le club namurois. Retrouvez toutes nos photos de la rencontre historique entre Onhaye et Alost.

+ À LIRE | Une qualification préparée aux petits oignons