Covid: poursuite des records d’infections à Sydney

Bien qu’un confinement est en place depuis plus de deux mois à Sydney et depuis plus de deux semaines dans l’Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, la région continue d’enregistrer des records d’infections au coronavirus.

Lundi, les autorités sanitaires ont annoncé que 1.290 nouveaux cas avaient été dépistés, principalement à l’ouest et au sud de Sydney, capitale de Nouvelle-Galles du Sud et ville la plus peuplée du pays.

La première ministre de cet Etat, Gladys Berejiklian, a confirmé qu’un assouplissement des restrictions imposées aux 8 millions d’habitants de ce large territoire serait envisageable une fois le seuil des 70% de la population adulte vaccinée. Il est escompté que ce cas de figure sera atteint en octobre. «La vaccination est la clé pour notre liberté et pour lutter contre la propagation du virus», a-t-elle déclaré lundi, alors que les infections sont dues au variant Delta, plus contagieux.

A l’heure actuelle, 36% de la population de la Nouvelle-Galles du Sud, sur le littoral sud de l’Australie, a bénéficié de deux doses d’un vaccin contre le coronavirus.

La compagnie aérienne australienne Virgin a d’ailleurs annoncé lundi rendre la vaccination obligatoire pour son personnel tout comme le transporteur australien Quantas en avait déjà fait de même.