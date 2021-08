Débrief sportif du week-end: un GP de Belgique inoubliable, l’Union en tête de D1A, 5e médaille belge aux Paralympiques

Entre un Grand Prix de F1 surréaliste, une nouvelle victoire de Remco Evenepoel et des Belges en forme aux Jeux Paralympiques, le week-end sportif a été chargé. On récapitule.

FOOTBALL

D1A

Dans le cadre de cette sixième journée, l’Union Saint-Gilloise a pris la tête du classement après une victoire face au Standard. Eupen quitte la première place à la suite de sa première défaite de la saison face à Seraing. Le Club de Bruges a quant à lui sombré à La Gantoise (6-1). Dans le reste de la journée, Genk a émergé dans les derniers instants contre Anderlecht (1-0). OHL et l’Antwerp ont partagé (2-2).

Foot étranger

Quelques nouvelles des Diables. Sans Kevin De Bruyne, blessé à la cheville, Manchester City a infligé une claque à Arsenal (5-0) en ouverture de la 3e journée de Premier League samedi. Albert Sambi Lokonga est lui resté sur le banc toute la rencontre chez les Gunners.

Avec Romelu Lukaku dans le onze de base, les Blues ont eux ramené un point de leur déplacement (1-1) à Anfield en jouant la seconde mi-temps en infériorité numérique.

MOTEURS

Formule 1

Les conditions météorologiques ont longtemps perturbé un GP de Belgique surréaliste. Le 12e rendez-vous de la saison en Formule 1 a été définitivement arrêté alors que les pilotes n’ont pu effectuer que deux tours, tous sous voiture de sécurité en raison de la pluie. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a été déclaré vainqueur, devant les Britanniques George Russell (Williams) et Lewis Hamilton (Mercedes). La moitié des points ont été attribués.

Moto GP

Fabio Quartararo s’est imposé dans le Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, 12e des 18 manches du championnat du monde dans la catégorie-reine motocycliste. Le Français a devancé l’Espagnol Alex Rins (Suzuki) et l’Espagnol Aleix Espargaro, qui offre à Aprilia son premier podium. Au classement du championnat du monde, Quartararo s’envole après cette 5e victoire de la saison et la 8e en carrière en MotoGP. Il possède 206 points soit 65 de plus que Joan Mir (Suzuki).

CYCLISME

Vuelta

14e étape: Le retour de la montagne a vu la victoire samedi de Romain Bardet (Team DSM) au sommet du Pico Villuercas. Le Français parti en solitaire à 6 km de la banderole s’est imposé devant l’Espagnol Herrada (Cofidis) et l’Australien Jay Vine (Alpecin-Fenix).

La 15e étape du Tour d’Espagne est revenue dimanche au Polonais Rafal Majka (UAE Team Emirates) après un solo incroyable de plus de 80 kilomètres. Au classement général, le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché- Wanty Gobert) a conservé le maillot rouge.

Brussels Cycling Classic

Après sa victoire à la course de raisins, Remco Evenpoel (Deceuninck-Quick Step) a inscrit la 8e édition de la Brussels Cycling Classic (1.Pro) à son palmarès samedi. Le Belge s’est imposé en solitaire devant Aimé De Gendt et Tosh Van der Sande.

Tour d’Allemagne

L’Allemand Nils Politt (BORA-hansgrohe) a inscrit dimanche son nom au palmarès du 36e Tour d’Allemagne cycliste. La 4e et dernière étape a été remportée au sprint par le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Emirates).

JEUX PARALYMPIQUES

Tennis

Joachim Gérard et Jef Vandorpe se sont qualifiés pour les quarts de finale du double du tournoi de tennis en fauteuil roulant. La paire belge s’est imposée en 58 minutes face aux Brésiliens Gustavo Carneiro Silva et Daniel Rodrigues. En quarts de finale, Gérard et Vandorpe seront opposés à la paire britannique, tête de série N.1, composée d’Alfie Hewett et Gordon Reid. En simple, Vandorpe et Joachim Gérard se sont tous les deux hissés en huitièmes de finale.

Equitation

La Belgique, avec Michèle George, Manon Claeys et Barbara Minneci, s’est classée à la 5e position du concours par équipe de para-dressage en équitation.

Tennis de table

Florian Van Acker a décroché la médaille de bronze en classe 11 du tournoi de tennis de table. Le pongiste flandrien de 24 ans, 2e mondial et tenant du titre, a mené 2 sets à 0 mais a fini par s’incliner 3 sets à 2 (4-11, 4-11, 11-9, 11-8, 11-5) en demi-finales face à l’Australien Samuel Philip von Einem, 3e mondial.

Laurens Devos a conservé son titre de champion paralympique de tennis de table (classe 9) samedi à Tokyo.