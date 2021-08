Des faits divers face aux antiquités

Sabrina Jacobs présente en début d’après-midi «Histoires de familles» sur RTL TVI. Avec Jacques Pradel, entre autres, comme expert.

Tenter de faire de l’ombre à Affaire conclue sur La Une. Face aux antiquités de la chaîne publique, RTL TVI a choisi de miser sur le fait divers avec un nouveau magazine lancé ce lundi. Présenté par Sabrina Jacobs, Histoires de familles évoquera des affaires qui ont ému, choqué, tout un village, une ville ou encore un pays.

Comme l’histoire de Jeannine. Âgée de 58 ans, elle habite dans la province de Liège et vit une retraite paisible grâce à ses économies. Cette retraitée est prête à tout pour rendre heureux son fils et sa belle-fille. Mais lorsque l’argent ne coule plus à flots, les enfants s’en débarrassent pour accéder à sa fortune.

Jacques Pradel sort de sa retraite télévisuelle

Pour parler des différentes histoires, Sabrina Jacobs fera appel à une série d’experts en plateau: les journalistes maison Christophe Giltay, Julie Denayer et Dominique Demoulin, le juge Luc Hennart et le journaliste Jacques Pradel, 74 ans, que RTL TVI sort de sa retraite télévisuelle. «Ce qui m’a plu, c’est qu’ils m’ont proposé de faire ce que j’ai fait très rarement dans ma carrière, à savoir donner mon avis sur des affaires. Jusqu’à présent, j’ai toujours abordé les histoires que je raconte en tant que journaliste, sans faire part de mes états d’âmes. en étant le plus objectif possible.»

Pour Jacques Pradel, la thématique de l’émission a aussi joué dans son choix. «Ces affaires de familles sont souvent le cœur de beaucoup d’histoires criminelles. Parfois, l’auteur et la victime se trouvent dans la même famille. Souvent, après les faits, la famille de la victime est explosée, avec la perte d’un être cher et l’ignorance autour de l’enquête. On oublie souvent que la famille de l’auteur explose également.»

S’il a commencé sa carrière de journaliste sur Europe 1 en 1969, Jacques Pradel est surtout connu pour les gros prime time qu’il a présentés dans les années 90 sur TF1: Perdu de vue, Témoin numéro 1 et L’odyssée de l’étrange. «Le problème avec ce genre d’émissions, c’est qu’on oublie tout ce que vous avez fait avant, sourit le journaliste volubile. J’ai tout de même passé 18 ans à France Inter et j’ai aussi travaillé à Antenne 2.»

Si la télé ne lui a pas manqué pendant toutes ces années, il confesse que l’arrêt de la radio – RTL France, où il présentait L’heure du crime depuis 2010, a mis fin à sa collaboration en juillet 2020 – est difficile. «C’est quelque chose que l’on a envie de prolonger le plus longtemps possible. Là, ça fait un an que je n’en fais pas, mais ça va…»

