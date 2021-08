PHOTOS | Les Nuits Solidaires rassemblent 7.000 festivaliers à Namur

Plus de 7.000 personnes ont dansé, malgré la météo capricieuse, aux sons des Innocents, Delta ou encore Claire Laffut ces quatre derniers jours à Namur, selon un bilan communiqué dimanche par l’organisation de ce festival plus intime, qui remplace une 8e édition des Solidarités annulée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Reporté pour la deuxième année consécutive à cause de la crise sanitaire, le festival des Solidarités s’est transformé cet été, après quatre mois de travail, en Nuits Solidaires pour réenchanter la Citadelle et «faire revivre le secteur culturel, à la dérive depuis plus d’un an».

L’événement, plus restreint que les 60 à 70.000 festivaliers drainés en 2019, proposait de jeudi à dimanche quatre jours de concerts mais aussi d’animations et de débats. Côté décibels, Les Innocents, Pomme, Raphaël, Suzane, Noé Preszow, Claire Laffut, Delta, Charles, Doria D, Coline & Toitoine, Chicos y Mendez et Winter Woods ont fait pétiller le Théâtre de Verdure. Entre ces retrouvailles musicales, les amatrices et amateurs ont pu se retrouver au village solidaire, accessible gratuitement, où artistes de rue, manège et autres animations autour du hip-hop les ont réjouis. Vendredi après-midi, l’Agora des Nuits Solidaires a en outre accueilli près de 600 personnes désireuses de prendre un moment pour débattre des grands enjeux et défis à relever en termes de santé.

Après cette édition à petite échelle, le retour du «grand» festival des Solidarités est prévu les 26, 27 et 28 août 2022.