Le bulletin des Hurlus: une erreur de Mohamed puis le château de carte s’est écroulé

Après une bonne entame, les Hurlus se sont éteints suite à l’ouverture du score adverse. Score final : 0-4.0

Parfait Mandanda 4,5

Surpris par la frappe contrée sur le troisième but adverse. Il avait sorti deux beaux arrêts auparavant et a réédité en fin de duel. Un match frustrant pour lui. Il se retourne quatre fois en ayant plus de boulot.

Manu Angiulli 3,5

Il remet malencontreusement le ballon dans les pieds d’Hoggas sur l’ouverture du score. Mais pouvait-il faire vraiment mieux?

Jérémy Taravel 5

Il laisse trop facilement frapper Edmunsson sur le 3e but. Avant, cela, on ne pouvait rien lui reprocher. Il est le patron de la défense. Solide dans les duels et toujours bien placé.

Dimitri Mohamed 3

Sa perte de balle est à la base du premier but waeslandien. Dommage car il semblait mieux dans la rencontre que ses dernières semaines. Remplacé par Gnohéré (5) qui n’aura pas eu l’impact espéré.

Olivier Myny 4,5

Il a multiplié les courses sur son flanc. En première mi-temps, tous les dangers sont venus grâce à lui. On l’a moins vu en 2e période.

Jason Bourdouxhe 4

Il s’est bien battu dans le milieu de terrain mais n’a pas su montrer offensivement. Remplacé pour une raison tactique par Giunta (5) qui a tenté mais avec peu de réussite.

Christophe Lepoint 4,5

Une jaune qui prouve sa volonté d’aller au pressing. Replacé à son meilleur poste, il a tenté de combler de nombreuses brèches. Il aurait pu relancer le match à la 78e.

Christophe Diandy 4,5

Son expérience va faire du bien au groupe hurlu. Il montre des qualités mais il doit encore retrouver le rythme. Il était cuit à partir de la 70e. Remplacé par Dekuyper (nc).

Éric Bocat 4

Première titularisation de la saison pour le Français. Il doit apprendre à mieux utiliser sa vitesse et sa technique. À l’image de son occasion à la 20e où il a tout le loisir de contrôler mais se précipite.

Lucas Ribeiro Costa 4

À son poste de second attaquant, la créativité devait venir de ses pieds. Mais c’est arrivé trop peu souvent. Il est monté en puissance en fin de match mais gaspille une belle opportunité à la 82e.

Virgiliu Postolachi 4

Intéressant dans le jeu dos au but. Il aurait enfin pu inscrire son premier but sous la vareuse hurlue. Mais la latte en a décidé autrement. On ne peut pas lui reprocher son investissement. Remplacé par Atteri (nc).