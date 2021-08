Joachim Gérard voit des améliorations malgré un succès facile: «il faut être plus constants»

Joachim Gérard et Jef Vandorpe se sont facilement qualifiés pour les quarts de finale du double du tournoi de tennis en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques de Tokyo dimanche.

La paire belge, tête de série N.6, s’est imposée en deux sets 6-3, 6-1 en 58 minutes de jeu face aux Brésiliens Gustavo Carneiro Silva et Daniel Rodrigues mais voit encore des points à travailler.

«Je suis évidemment content de cette victoire. C’était important de prendre un bon départ en double. Nous avons malgré tout commis quelques fautes», a expliqué Gérard, récent vainqueur de Wimbledon en simple. «Nous devons être plus constants, nous en tenir à une tactique. Il faudra faire mieux lundi.»

En quarts de finale, Gérard et Vandorpe seront opposés à la paire britannique, tête de série N.1, composée d’Alfie Hewett et Gordon Reid, qui a défait les Autrichiens Thomas Flax et Nico Langmann sur un double 6-0 au 2e tour.

«Ce sont des joueurs du top mondial, respectivement premier et deuxième au classement. Ils n’ont pas perdu un match cette année. De notre côté, il faudra être plus agressifs sinon ils ne commettront pas d’erreur. Il faudra y aller à fond mais tout est possible. Il faudra se concentrer sur notre prestation pour ne rien pouvoir se reprocher ensuite», a ajouté Joachim Gérard.

Les deux Belges joueront aussi leur huitième de finale en simple lundi. Vandorpe (ITF 16), tombeur de l’Australien Ben Weekes (ITF 32), défiera l’Argentin Gustavo Fernandez (ITF 4). De son côté, Gérard (ITF 3) affrontera l’Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 14).

«La fatigue peut jouer un rôle», a ajouté Gérard. «Et il fait très chaud, mais pas trop. Ce n’est pas une excuse. Nous sommes des joueurs professionnels. Et nous savons ce qui nous attend. Nous jouons aussi notre double tard dans la soirée, peut-être un peu trop tard. C’est un peu plus frais à ce moment-là. Il est important de bien se reposer, de récupérer et de se déshydrater.»