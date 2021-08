Joyce Lefevre déçue de sa 7e place sur 100m: «Je m’attendais à beaucoup mieux»

Joyce Lefevre a été éliminée en séries du 100m en classe T34 aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Une déception pour l’Anversoise qui a réalisé un chrono de 19.63, près d’une seconde au-dessus de son record personnel (18.72).

«Je suis très déçue», a réagi Lefevre, au bord des larmes, après sa course. «Je m’attendais à beaucoup mieux que cette 7e place. J’avais le sentiment que je m’étais bien préparée pour ces Jeux et les conditions difficiles à Tokyo. La piste semblait plus difficile pour rouler mais cela vaut pour tous les athlètes, ce n’est donc pas une excuse. Je n’ai pas explication pour cette contre-performance. J’avais l’impression que mon départ était bon mais je me sentais moins bien dans ma deuxième partie de course quand il fallait accélérer. Je vais devoir digérer cela avant d’analyser ma course avec mon entraîneur.»

Samedi prochain, l’athlète de 33 ans sera encore en action sur le 800 mètres. «Je ne veux pas encore y penser. C’est une course totalement différente et je ne sais comment je vais l’aborder. J’étais surtout concentrée sur le 100 mètres dont j’attendais le plus. Sur 800 mètres, la tactique joue un plus grand rôle. Nous verrons comment cela va passer.»