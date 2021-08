Nouvelle journée de protestation contre le «scandale» du pass sanitaire en France

Suisse: environ 500 manifestants dans trois rassemblements contre les mesures Covid-19

Une manifestation autorisée d’opposants aux restrictions sanitaires liées au Covid-19 a réuni 200 personnes samedi à Brigue, selon un photographe de l’agence de presse suisse Keystone-ATS sur place. À Schaffhouse, 250 personnes ont protesté. Une marche a aussi été organisée à Bellinzone.

«Nous sommes pour les libertés et la vérité dans tous les domaines. Ce que nous vivons actuellement n’est pas une pandémie et nous contestons donc les restrictions sanitaires qui lui sont liées», a indiqué à Keystone-ATS François de Siebenthal, président de 1291.one et coorganisateur de la manifestation avec le groupe valaisan «Libertés et vérité».

Les participants se sont réunis devant la gare de Brigue en début d’après-midi avant de rejoindre en cortège une place, à une dizaine de minutes de là. Une trentaine de «sonneurs de cloche» ont fait le déplacement «pour sonner les cloches aux responsables de tous ces abus». Le choix de Brigue n’est pas dû au hasard, précisent les organisateurs sur leur site Internet: il s’agit de la ville où le parlement cantonal tient ses sessions depuis la pandémie, non loin des bâtiments de l’entreprise pharmaceutique Lonza, à Viège, qui produit le vaccin Moderna.

Des discours ont été prononcés devant les manifestants, dont certains étaient vêtus et masqués de blanc. La police n’a pas signalé de débordement.

Une manifestation s’est également déroulée à Schaffhouse, avec 250 participants, et une autre à Bellinzone, organisées notamment par le mouvement politique des Amis de la Constitution, qui se présente comme les gardiens des droits citoyens.