Fin de carrière aménagée, voisin plus intrusif, la résistance de la télé face à Netflix… 10 articles pour les 55 ans et plus

La rentrée approche et avec elle son lot de nouvelles mesures. Celle concernant la réforme de la loi sur la propriété privée risque de faire du bruit. De même que la conférence sur l’emploi qui souhaite aménager les fins de carrières. Mais l’été n’est pas tout à fait fini et on vous propose encore quelques moments d’évasion. + Découvrez tous nos articles pour les 55 ans et plus

1. Votre voisin un peu plus chez vous

La réforme de la loi risque de provoquer un peu de tension entre voisins. ÉdA

Une nouvelle loi sur la propriété entrera en vigueur le 1er septembre en Belgique. Celle-ci permettra à votre voisin de pénétrer légalement dans votre jardin.

+ À LIRE | Le jardin du voisin deviendra aussi votre jardin dès le 1er septembre

2. Des fins de carrières plus harmonieuses

Pierre-Yves Dermagne prépare une conférence sur l’emploi. ennio cameriere

Aménagements de fin de carrière, conditions de travail: la rentrée s’annonce chargée pour le ministre Pierre-Yves Dermagne, qui convoque une conférence sur l’emploi.

+ À LIRE | « Mon plaidoyer pour cette rentrée, c’est la solidarité »

MERCI Nous serions ravis de vous compter dans notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous maintenant et profitez de tous nos contenus et de nombreux avantages. + DÉCOUVREZ L’OFFRE DU MOMENT : abonnez-vous et recevez un nettoyeur de vitres « Kärcher »

3. Face à Netflix, la télé fait de la résistance

Se désabonner de la TV digitale pour regarder uniquement des programmes via Internet n’est pas encore une lame de fond en Belgique.

+ À LIRE | Netflix et l’IPTV ne tuent pas encore la TV de Proximus, Orange, VOO…

4. Antibiotiques bientôt interdits pour nos animaux de compagnie?

Certains antibiotiques vitaux pour soigner les animaux ne pourront plus être utilisés, craignent les vétérinaires. didesign – stock.adobe.com

Les vétérinaires craignent qu’un règlement européen ne les prive d’antibiotiques essentiels pour soigner les animaux.

+ À LIRE | Antibiotiques interdits : « On ne pourra plus soigner votre chien »

5. Fan des Stones, Daniel est en deuil de Charlie Watts

Cet habitant de Chatelet a déjà vu 119 fois les Stones en concert. ÉdA – Florent Marot

Fan depuis 1965, Daniel Horvat a consacré une bonne partie de sa vie aux Stones. Il partage sa tristesse de voir partir leur batteur, ciment du groupe mythique.

+ À LIRE |Décès de Charlie Watts : Daniel Horvat, de Châtelet, a vu 119 fois les Rolling Stones en concert

6. L’incroyable saga du château de Miranda

L’histoire de son déclin et de sa destruction a fait le tour du monde. Notre série sur le patrimoine oublié de Wallonie nous replonge dans la saga du château de Noisy.

+ GRAND ANGLE |Noisy : l’incroyable saga du château de Miranda

Bon plan: Cyril Beudot Participez à notre prochain voyage lecteurs accompagné d’un représentant de L’Avenir: escapade pétillante en Champagne! Si vous êtes abonné, n’oubliez pas de profiter de votre réduction.

7. Les bienfaits de la marche nordique

Que se cache-t-il derrière ce sport «tranquille»? Réponse avec Auli Ekman, Finlandaise vivant depuis 1989 chez nous et adepte passionnée de marche nordique.

+ À LIRE | Les bienfaits de la marche nordique

8. La dernière chevauchée d’Aria

Michel Weyland a bouclé la saga d’Aria. ÉdA

Au bout d’un 40e album BD particulier, Michel Weyland met fin à l’aventure de son mythique personnage. Marquant le coup, la galerie spyroux en expose et vend des extraits.

+ À LIRE |la dernière chevauchée d’Aria et Michel Weyland passera par Aarnor

9. Découvrir le cœur vert de Luxembourg-ville

À la découverte de la ville de Luxembourg et de son riche patrimoine historique, bien loin du cliché de la place financière austère.

+ À LIRE | Une mise au vert au cœur de Luxembourg

10. Aménager son jardin d’hiver

Jardin d’hiver, vérandan ou pergola aménagée, il faut choisir. Klaus Rose – stock.adobe.com Un espace uniquement consacré à l’hivernage des plantes ne rencontre plus les faveurs du public. La mixité des fonctions est privilégiée.

+ À LIRE |Jardin d’hiver, véranda, pergola aménagée