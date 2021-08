L’opération d’évacuation britannique en Afghanistan touche à sa fin

Le ministère britannique de la Défense a indiqué samedi que le dernier vol de l’armée dédié à l’évacuation de civils avait quitté Kaboul.

«Nous arrivons à la fin de l’évacuation, qui interviendra dans le courant de la journée, et alors il sera bien sûr nécessaire de faire sortir nos troupes», a déclaré le chef des forces armées britanniques, le général Nick Carter, sur BBC Radio 4.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué samedi que le dernier vol de l’armée dédié à l’évacuation de civils avait quitté Kaboul. Un petit nombre de civils pourraient rejoindre des vols supplémentaires prévus pour faire sortir du personnel diplomatique et militaire.

«L’équipe ici a travaillé jusqu’au tout dernier moment pour évacuer des ressortissants britanniques, des Afghans et d’autres personnes à risque», a déclaré l’ambassadeur britannique en Afghanistan, Laurie Bristow, encore sur place. «Il est temps de clore cette phase de l’opération maintenant, mais nous n’avons pas oublié les personnes qui doivent toujours partir. Nous continuerons de faire tout notre possible pour les aider», a-t-il ajouté dans une vidéo publiée sur Twitter.

Selon le général Nick Carter, l’opération d’évacuation s’est déroulée «aussi bien que possible au vu des circonstances», après un attentat ayant fait plus d’une centaine de morts jeudi, dont 13 soldats américains et deux Britanniques. Mais il a estimé «déchirant» ne pas avoir «pu faire sortir tout le monde».

Le ministère de la Défense a assuré vendredi que plus de 14.500 personnes avaient été évacuées depuis le 13 août, dont environ 8.000 Afghans éligibles au programme destiné au personnel afghan employé localement par le Royaume-Uni. Mais le gouvernement avait indiqué que jusqu’à 150 ressortissants britanniques et entre 800 et 1.100 Afghans éligibles ne pourraient être exfiltrés, suscitant l’indignation dans les rangs des conservateurs au pouvoir comme dans l’opposition.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré qu’il remuerait «ciel et terre» pour continuer à faire sortir des gens d’Afghanistan après la date du 31 août, prévue pour le retrait des soldats américains, à l’issue de 20 ans de guerre.

Plusieurs pays ont déjà annoncé avoir mis fin aux évacuations, dont la France, alors que des milliers de personnes sont encore réfugiées dans l’enceinte de l’aéroport dans l’espoir de quitter l’Afghanistan, tombé en août aux mains des talibans.