La RTBF en grève le 31 août: la programmation sera perturbée

La RTBF sera en grève mardi 31 août pour réclamer la reprise des nominations du personnel au sein de la chaîne de service public, annonce la CGSP vendredi dans un communiqué.

Un préavis de grève pour cette date avait été déposé en juin dernier en front commun.

«Depuis 2018, les organisations syndicales demandent une remise au statut de son personnel contractuel, après un abandon arbitraire et non-concerté de plus de 25 ans de toute nomination, provoquant désormais un risque de disparition de son personnel statutaire d’ici 15 ans», déplorent dans un communiqué les présidents de la CGSP RTBF bruxelloise et wallonne, Patrick Blommaert et Bernard Gabus.

Le syndicat socialiste réclame une remise au statut progressive via la publication d’un décret gouvernemental par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La CGSP, avec l’appui de la CSC et du SLFP, avait déposé en septembre 2018 un scénario de remise au statut finançable en deux phases: «la première consiste à nommer une première année 280 contractuels les plus anciens (engagés entre 1995 et 2010) (...) la seconde à reprendre un cycle de nominations annuel au rythme des départs en pension», souligne le syndicat.

«L’administrateur général de la RTBF avec ses directions générales, ont refusé jusqu’ici ce débat, considérant que le statut d’agent de l’Etat est obsolète et sans motif. Le conseil d’administration de la RTBF ne souhaite pas modifier les règles de la RTBF qui l’oblige, en principe, à recruter son personnel au statut, c’est-à-dire nommé à titre définitif», pointe le communiqué. Les syndicats se retrouvent devant des «portes closes», estiment-ils.

«La seule proposition sur la table est une amélioration d’un second de pilier de pension, en assurance groupe, démarré timidement en 2011, et en cours d’adaptation, mais qui ne pourra jamais compenser les années de cotisations perdues des plus anciens contractuels, ni remplacer les garanties liées au statut du personnel: pour la pension, pour la sécurité d’emploi, pour le salaire plein en cas de maladie de longue durée.»

Un programme minimum sera assuré mardi. Les émissions d’informations seront maintenues mais commenceront avec 30 secondes de retard, explique Bernard Gabus. En radio, un programme musical est prévu avec l’intervention d’un animateur par moments. Les productions propres telles que «C’est vous qui le dites» ou «On n’est pas des pigeons» ne seront exceptionnellement pas diffusées. Des exceptions sont prévues comme pour les Jeux paralympiques.