Surprise: l'ex-pro Dolly Menga jouera en P2 face à Verviers, Aubel B, Minerois et consorts

Surprise que ce transfert annoncé ce vendredi soir par Sudinfo.

Le MCS Liège, actif en P2B tout comme Verviers, Aubel B, Minerois, Hombourg, Olne ou encore Trois-Frontières, vient de s’attacher les services de… Dolly Menga.

Et pourtant, l’attaquant et désormais ex-pro nous assurait en mars 2021 que sa carrière n’était pas terminée, lui qui n’avait alors plus joué depuis un an.

Après le Standard, St-Trond, le Lierse, Torino, Benfica B, Braga, Tondela, Hapoel Tel Aviv, Ashdod, Blackpool, le Petro Luanda et Livingston, voici l’ex-international angolais (10 sélections) en P2 liégeoise. Surprenant, on le répète, d’autant que l’offensif n’a que 28 ans. (D.L.)